Dėl autobusų į Baltarusiją – naujas ginčas

Iš Lietuvos į Baltarusiją kasdien išvyksta maždaug 30 autobusų – beveik visi pilni. Štai ir trečiadienio popietę Vilniuje prie į Minską išvykstančio dviaukščio autobuso būriavosi minia žmonių.
„Pusantro tūkstančio per dieną perveža vien Lietuvos vežėjai. Tiek pat – dar pusantro tūkstančio – Baltarusijos vežėjai. Tai jau trys tūkstančiai per dieną, per mėnesį – apie 90 tūkstančių“, – skaičiavo Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.
Srautai milžiniški – per metus tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja maždaug milijonas keleivių. Dalis jų vyksta darbo reikalais.
„Yra dalis, kuri važiuoja apsipirkti – pigiau apsipirkti“, – sakė G. Nakutis.
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Kol autobusai iš Vilniaus į Minską kursuoja beveik kas valandą, o bilietai išperkami kelioms dienoms į priekį, kaimynė Latvija nuo kitų metų visus autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją planuoja apskritai uždrausti. Per Latvijos teritoriją nevyktų ir tranzitas. Susisiekimo ministerija pirmadienį pateikė pataisas Vyriausybei.
Iš karto sukruto ir Lietuvos politikai – buvęs krašto apsaugos ministras A. Anušauskas ragina Vyriausybę sekti kaimynės pėdomis.
„Lietuva yra labai plačiai atvėrusi vartus. Nors per pastaruosius metus kontrabandos atvejų padvigubėjo, nelegalių migrantų skaičius padvigubėjo, Lietuva tuos vartus turi priverti“, – teigė A. Anušauskas.
Antrina ir latviai – esą vienpusis draudimas neveiks, nes žmonės į Baltarusiją ir iš jos paprasčiausiai keliaus per Lietuvą ar Estiją.
Tuo metu susisiekimo ministras siūlo nekelti isterijos.
„Šiai dienai nėra indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrūkčiais priiminėti tuos sprendimus, kurie sukeltų neigiamas pasekmes mūsų valstybei“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Bilietas iš Vilniaus į Baltarusiją kainuoja apie 70 eurų. Uždraudus reisus, vežėjai netektų milijoninių pajamų.
Tačiau patys vežėjai sako tokiam sprendimui neprieštarautų, jei jis būtų grindžiamas šalies saugumu. Be to, pernai siena dėl balionų krizės jau buvo uždaryta – ir, anot jų, nė vienas verslas dėl to nebankrutavo, nes bendrovės dirba ne tik Baltarusijos kryptimi. Vežėjai prašo tik vieno – apie galimus ribojimus įspėti iš anksto.
„Aišku, būtų negerai, jeigu būtų nuspręsta kaip aną kartą – šiandien nusprendėme, nuo 12 valandos jau nebevažiuojame. Tada autobusams teko apsisukti prie sienos, nors bilietai jau buvo parduoti“, – sakė G. Nakutis.
„Į visą situaciją reikia reaguoti šaltai. Be emocijų, be isterijos. Latvijoje vyksta rinkimai, iniciatyvų mes ten daug matysime“, – teigė J. Taminskas.
Tačiau Vilniaus meras reisų draudimui pritartų.
„Kai kurie klausimai, kaip vyksta judėjimas su Baltarusija, kelia ir mums nuostabą. Atėjo laikas peržiūrėti, kaip veikia mūsų pasienis, ar žinome, ką įsileidžiame“, – sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.
Primename, kad pernai Lietuvai dėl balionų krizės uždarius sieną, Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų.
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