Dėl kiaulių maro Latvijoje – grėsmė ir Lietuvos ūkiams

Dėl šio židinio pasienyje išlieka padidinta grėsmė Lietuvos ūkiams, pranešė Maisto ir veterinarijos tarnyba.
Kadangi protrūkis yra už maždaug 7 kilometrų nuo Lietuvos sienos, tarnybos veterinarijos gydytojai lankysis Skuodo rajono kiaulių ūkiuose, tikrins, kaip laikomasi biologinio saugumo taisyklių, informuos apie apsaugos priemones.
„Bet koks neatsargumas ūkyje gali turėti rimtų pasekmių – pirmiausia patiems kiaulių augintojams, bet ir visai valstybei dėl ribojamos kiaulienos prekybos ir eksporto“, – pranešime teigė tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Bušauskas.
Anot tarnybos, aplink protrūkio vietą nustatytos 3 ir 10 kilometrų apsaugos bei priežiūros zonos, ūkyje gaišinami gyvūnai, naikinami produktai, dezinfekuojama, ribojamas judėjimas. Užkrato kilmė kol kas nežinoma.
Tarnyba ragina tiek smulkiuosius ūkininkus, tiek ir komercinius kiaulių augintojus labiau sustiprinti biosaugos laikymąsi, o netikėtai susirgus ar nugaišus kiaulėms – informuoti veterinarijos gydytoją ir tarnybą.
Naujausi komentarai