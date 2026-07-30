Departamentas: užsieniečių įdarbinimo kvota jau išnaudota

Pasak jo, nors oficialiais ketvirtadienio duomenimis dar nepanaudota apie 4,1 tūkst. kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4,5 tūkst. prašymų, kurių dauguma bus patenkinti.
„Nagrinėjamų pašymų skaičius jau yra didesnis, nei likęs vienetų skaičius. Faktiškai galima sakyti, kad kvota išnaudota, nes didžioji dalis nagrinėjamų prašymų bus patenkinti “, – komentare BNS nurodė Migracijos departamento vyriausiasis patarėjas Rokas Pukinskas.
Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje (šiuo metu – 2893 eurai „ant popieriaus“), arba, kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą – ne mažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas (šiuo metu – 2411,4 euro).
Kaip portalui „Verslo žinios“ teigė Tarptautinis transporto logistikos aljansas (TTLA), kvotos išnaudojimas nesibaigus liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos neatitinkančiais duomenimis.
Anot TTLA, dėl to transporto įmonės, tikėtina, ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartines apimtis.
Naujausi komentarai