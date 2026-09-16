Dronų gamintoja „RSI Europe“ investuos iki 50 mln. eurų į gynybos sistemų gamybą Panevėžio rajone

Įmonė su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ketvirtadienį pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį, trečiadienį pranešė ministerija.
„RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas BNS paaiškino, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės sklypą: „Sutarties pasirašymas suteikia vieną iš valstybės sklypų ilgalaikei nuomai.“
„RSI Europe“ vadovas teigė, kad naujoje gamykloje bus kuriamos gynybos sistemos, susijusios su dabar kuriamais dronais. Joje numatoma įdarbinti apie 50 darbuotojų.
„Planuojame iki 50 darbuotojų. Didžioji dauguma bus aukštos kvalifikacijos. Jeigu neklystu, gal penki darbuotojai ar netgi mažiau bus žemos ir vidutinės (kvalifikacijos – BNS)“, – aiškino įmonės vadovas.
T. Milašauskas neatskleidė, kas ir kokią dalį investicijų finansuos, tačiau patvirtino, kad projektą įgyvendins skolintomis lėšomis.
„Čia yra ganėtinai didelis projektas, tai eisime į įprastą finansavimo struktūrą rinkoje“, – sakė įmonės vadovas.
„RSI Europe“ vadovas teigė, kad įmonė jau turi 1,5 tūkst. kv. metrų ploto gamyklą Vilniuje – jos gamybos pajėgumai siekia apie 120 tūkst. dronų sistemų per metus. Tuo metu nauji pajėgumai Panevėžyje gamybos apimčių nepadidins, tačiau leis įdiegti papildomus sistemos elementus.
T. Milašauskas kovą teigė, kad jau 12 NATO valstybių kariuomenės turi „RSI Europe“ dronų sistemas „Špokas“ (tarptautinei rinkai žinomi su prekių ženklu „Shpak“) arba nuotolines sprogdinimo sistemas, o apie 80 proc. pagaminamų dronų keliauja į Ukrainą.
„RSI Europe“ pajamos pernai augo du kartus iki 15,5 mln. eurų, o šiemet tikimasi dar bent 3-4 kartų augimo. Įmonė pernai uždirbo 3,5 mln. eurų grynojo pelno – 2 kartus daugiau nei užpernai, rodo Registrų centro duomenys.
Įmonėje šiuo metu dirba 162 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.
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