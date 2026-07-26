Dujų rezervai šiemet – kuklūs

Jau nuo 2020 m.
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo bendrovė „Amber Grid“ teigia, kad Latvijos Inčukalnio dujų saugykloje yra sukauptas strateginis kiekis dujų atsargų.
„Matome, kad dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose rinkose vyrauja neapibrėžtumas, bet, palyginti su laikotarpiu nuo 2020 m., pastebime tendenciją, kad kasmet pildymo procesas pradedamas nuo vis žemesnio pradinio užpildymo lygio, todėl bendras saugyklų užpildymas nepasiekia ankstesnių metų užpildymo lygio“, – LRT radijui sakė LEA vadovė.
„Šiais metais, be Artimųjų Rytų konflikto, papildomą neigiamą įtaką turėjo užsitęsusi šalta žiema, dėl kurios saugyklose liko mažesnės dujų atsargos pildymo sezono pradžioje. Būtent dėl šios priežasties, nepaisant įprasto pildymo tempo, užpildymo lygis kol kas nepavijo ankstesnių metų“, – pridūrė ji.
Nepalankios kainos
„Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius sako, kad rezervų užpildymo lygis šiuo metu neaukštas, nes kainos dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose tam nepalankios, todėl ir neskubama pildyti rezervų.
„Kad neatsitiktų taip, kad dabar nusipirks kas nors brangių dujų, vėl susinormalizuos karinė situacija ir dujų kaina žiemą nukris“, – LRT radijui teigė N. Biknius.
„Atsargios taktikos lemia, kad tiekėjai, ypač Europoje, vangiai dujas dedasi [į saugyklas]. Mūsų situacija šiandien nėra, sakyčiau, bloga. Valstybės strateginių atsargų sukaupta tiek, kiek reikia elektrai pagaminti, buitiniam vartotojui turėti, jos bus užtikrintos. Tai daugiau kainos klausimas“, – pridūrė jis.
Valstybės strateginių atsargų sukaupta tiek, kiek reikia elektrai pagaminti, buitiniam vartotojui turėti.
Azijos paklausa
Pasak elektros ir dujų tiekėjos „Ignitis“ Dujų didmeninės prekybos departamento vadovės Astos Virbickienės, saugyklos bus užpildytos nepaisant to, kad dujų kaina dabar nepalanki: „Rinkos žaidėjai šiek tiek lūkuriuoja tikėdamiesi kokio nors sprendinio Artimųjų Rytų konflikte.“
A. Virbickienės teigimu, „Ignitis“ pildo Latvijos dujų saugyklą pagal planą, nepaisant to, kad saugyklų užpildymo lygis didėja lėčiau nei įprastai.
„Prie sklandaus ir spartaus saugyklų pildymo tikrai neprisideda dėl konfliktų Artimuosiuose Rytuose pakilusios Europos gamtinių dujų kainos ir dar vienas niuansas – tai, kad atsigauna Azijos paklausa, o tai kainų nemažina“, – teigė „Igničio“ atstovė.
Pasak N. Bikniaus, dujų kaina vartotojams kitą sezoną išliks panaši kaip ir šį, ją labiausiai veiks oro temperatūra ir situacija Artimuosiuose Rytuose.
Lietuva savo dujų atsargas laiko Latvijoje, Inčukalnio saugykloje.
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