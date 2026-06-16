EIB „Ignitis grupės“ vėjo parkui Kelmėje skolina 150 mln. eurų

Paskola yra papildomas finansavimas nuo praėjusių metų birželio veikiančiam parkui, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą antradienį pranešė „Ignitis grupė“.
„Dabar pritrauktos lėšos taip pat bus skirtos „Ignitis grupės“ į parką investuotoms lėšoms dengti“, – BNS nurodė „Ignitis grupė“.
Pernai spalį EIB kartu su „Swedbank“, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) ir Šiaurės investicijų banku (ŠIB) šiam projektui paskolino 318 mln. eurų.
Tuomet EIB projektui paskolino 100 mln. eurų.
Dviem etapais statytas Kelmės parkas yra didžiausias veikiantis vėjo parkas Baltijos šalyse. Jo bendra instaliuota galia siekia 314 MW, o pagaminta elektra patenkina 250 tūkst. namų ūkių poreikius.
Vėjo parke įrengtos 44 moderniausios „Nordex“ elektrinės, kurių kiekvienos galia siekia 7,13 MW, o aukštis – iki 240 metrų. Tai galingiausios Lietuvoje įrengtos vėjo elektrinės, rašoma EIB pranešime.
Bendros investicijos į projektą, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, siekė iki 550 mln. eurų.
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