EK nekeičia šių metų Lietuvos BVP prognozės, bet didina infliacijos

Tuo metu infliacijos prognozė padidinta iki 4,4 proc. dėl energijos ir paslaugų kainų augimo (rudens prognozė – 2,8 proc.), pranešė EK atstovybė Lietuvoje.
Pasak EK, Lietuvos ekonomika augs dėl privataus vartojimo, kurį skatins didėjantis realusis darbo užmokestis ir antrosios pakopos pensijų išmokėjimas.
„Ekonomikos augimas tebėra tvirtas, o užimtumo sąlygos palankios, tačiau perspektyva labai priklauso nuo vartojimo ir laikinų veiksnių, pavyzdžiui, pasitraukimo iš pensijų kaupimo sistemos antros pakopos, o ne nuo visapusiško našumo padidėjimo“, – pranešime sakė EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
Prognozuojama, kad 2027 metais Lietuvos BVP augs 2,1 proc., o infliacijos augimas sumažės iki 2,7 proc., stabilizuojantis energijos kainoms.
„Tvirti makroekonominiai pagrindai, atspari darbo rinka ir mažėjantis kainų spaudimas 2027 metais leidžia manyti, kad ekonomika turėtų toliau stabiliai augti, nors ir lėčiau“, – teigė jis, pridūręs, kad didėjanti infliacija kelia grėsmę perkamajai galiai.
EK tikisi, kad nepaisant geopolitinio neapibrėžtumo, šiemet investicijos augs 5,8 proc., kitąmet – 4,5 procento.
Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas šiemet augs 2,2 proc., o kitąmet – 2,7 proc., daugiausia dėl išlaidų nacionalinėms investicijoms, socialinėms išmokoms ir palūkanų mokėjimams augimo.
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