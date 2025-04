Ekonomikos komitetas: šalpos išmokų gavėjai galėtų naudotis visuomeniniu elektros tiekimu

Seimo Ekonomikos komitetas trečiadienį bendru sutariu pritarė grupės Seimo narių siūlymui į tokį sąrašą įtraukti šalpos išmokų gavėjus.

Demokratas Linas Kukuraitis teigė, kad šalpos senatvės pensijos gavėjų pajamos per mėnesį siekia 200-300 eurų.

„Tos lėšos, kurias žmonės gauna, yra per didelės, kad gautų piniginę paramą, tačiau iš jų išgyventi yra labai sunku. Dalis jų gauna šildymo kompensacijas, bet vienais metais gauna, kitais negauna“, – komitete kalbėjo L. Kukuraitis.

Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė tvirtino, kad dar vienos gyventojų grupės įrašymas į sąrašą sukeltų sunkumų.

„Dar papildomos grupės įvedimas bus administracinė našta tam tikruose registruose tikrinant vartojus per skirtingas grupes. Tie duomenys, be to, yra kintantys“, – teigė viceministrė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Jekaterina Novickė sakė, kad šalpos pensija dabar siekia 248 eurus. Pasak jos, tokių žmonių yra apie 14 tūkstančių.

Konservatorius Dainius Kreivys tvirtino, kad visi žmonės, kurie gauna šalpos išmokas, gauna ir kompensacijas už šildymą, o tai reiškia, kad jie jau yra priskiriami nepasiturintiems.

„Dažnai šalpos išmokų gavėjai gyvena su kitais žmonėmis. Tuos dalykus irgi reikia matyti“, – komitete teigė jis.

Socialdemokratė Birutė Vėsaitė tvirtino, kad daug kaime gyvenančių žmonių šildymui naudoja malkas, kompensacijų už šildymą negauna, o elektrą vis tiek naudoja.