Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo į 22 vietą

Vis dėlto, anot jo, geri pasiekimai nėra itin tvarūs – ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai.
Kanados analitikos centras „Fraser Institute“ pasaulinį EFW indeksą skelbia kiekvienais metais. Indeksas įvertina penkias valstybei ir verslui svarbias sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teises, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Iš viso indekse įvertinami 46 rodikliai.
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