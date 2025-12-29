 Ekonomistas: būsto kainos kris tik vienu atveju

Ekonomistas: būsto kainos kris tik vienu atveju

2025-12-29 05:00
Arnas Mazėtis (LNK)

Būsto rinka Lietuvoje viršija rekordus – pardavimai per metus išaugo beveik dvigubai, o kainos ir toliau kyla, o pirkėjų tai, panašu, nestabdo. Ar kainų augimas turi ribas ir kas labiausiai kaitina rinką?

Ekonomistas: būsto kainos kris tik vienu atveju
Ekonomistas: būsto kainos kris tik vienu atveju / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Būstų kainų augimą aiškino ekonomistas Marius Dubnikovas.

– Kiek pagrįstas yra butų kainų augimas?

– Manau, kad pagrįstas, nes 2,5 metų turėjome štilį, kai kainos visiškai nesikeitė. Daug kas tikėjosi, kad jos kris, bet po to štilio Europoje kainos pradėjo kilti dėl labai paprastos priežasties – pradėjo mažėti palūkanos. Mažėjant palūkanoms, žmonės suprato, kad dabar yra laikas pirkti, ir kainos pradėjo judėti dar laukiant kitų metų.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Žmonės toliau perka ir atrodo, kad augančios kainos jų nestabdo. Kodėl? Klausimas iš kitos pusės – jeigu žmonės perka, kodėl verslas turėtų nedidinti kainų? Situacija jiems palanki.

– Svarbiausias dalykas yra lūkesčiai. Lūkesčiai šiuo metu labai aukšti – žmonės tikisi, kad kainos bus didesnės. Taip pat tikimasi, kad pasipils pinigai iš pensijų fondų ir dalis žmonių pirks nekilnojamąjį turtą, o tai dar labiau didins kainas. Plius – Vokietijos brigada. Reikia suprasti, kad apie 15, potencialiai net 20 tūkstančių žmonių atvažiuos į Lietuvą vien dėl šios brigados, ir turėsime pastatyti tarsi naujus Druskininkus. Tuo pat metu tiesiog nebus pakankamai žmonių, kurie galėtų statyti, todėl kainos kils.

Marius Dubnikovas
Marius Dubnikovas / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

– Kur yra riba ir ar įmanoma, kad kainos imtų mažėti, kalbant apie butus?

– Šiuo metu kainų mažėjimas yra visiškai neįsivaizduojamas dalykas. Kainos mažėja tik krizinių situacijų metu, tad nebent turėtume krizę, bet kol kas jos nesimato.

Šiame straipsnyje:
būsto rinka
kainos
kainų augimas
ekonomistas
Marius Dubnikovas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų