Ekonomistas: Rusija Amerikai – tik dar vienas regioninis chuliganas

– Ar pastebite pasikeitusią D. Trumpo strategiją?
– Monroe doktrina buvo paskelbta 1823 m. Tais metais Amerika nebuvo supergalia, o geriausiu atveju – regioninė galia. Jie bijojo, kad europiečiai per Kanadą ar kur kitur užkariaus Ameriką.
Galimai tai buvo gynybinė strategija: „Esame pakankamai stiprūs apsiginti šalia savęs, bet nepakankamai stiprūs savo galią projektuoti kitur.“ Nežinia, ar bandoma prie to grįžti.
Maža to, tai, ką D. Trumpas šnekėjo per rinkimus, ir tai, ką jis daro praėjusį mėnesį, net visiems jo MAGA šalininkams yra smūgis. Juk per rinkimus jis sakė, kad nebus jokių užsienio karų, jokio kišimosi į kitų šalių reikalus, bus rūpinamasi Amerika ir stengiamasi ją padaryti didžią. Taip pat buvo sakoma, kad užteks siųsti Amerikos kareivius kariauti kitų šalių karus.
Kodėl dabar vyksta kitaip, ir ar tai trumpalaikis, ar ilgalaikis sprendimas – nežinau.
– Kaip manote, ką jis toliau darys?
– Kai Amerikai vadovavo Džordžas Volkeris Bušas, jis nuolat sulaukdavo kritikos, kodėl kariauja kitų šalių karus. Kai Joe Bidenas bandė vykdyti savo užsienio politiką, jį, aišku, kritikavo respublikonai, sakydami, kad nereikia kištis ne į savo reikalus.
Mums kištis į Amerikos vidaus politiką taip pat neverta. Žinoma, viena yra ją analizuoti ir bandyti suprasti, tačiau visai kas kita – bandyti jai daryti įtaką. Amerikiečiams nerūpi, ką mes galvojame apie jų vidaus politiką.
Seno kirpimo respublikonams Venesuelos operacija atrodo tinkama, tačiau kalbos apie Grenlandiją atrodo „ant ribos“, nes Danija yra NATO sąjungininkė. Taip pat vyksta įdomių diskusijų apie Iraną. Žmonės klausia, kur protestuojančios minios už Palestiną, už negražius dalykus, vykstančius Viduriniuosiuose Rytuose.
– Dabar kyla klausimas: kas vyksta Amerikoje – ar tai žaidybinis D. Trumpo elgesys, ar rimtas strateginis pasikeitimas?
– Amerikos strategija pradėjo keistis jau Barako Obamos vadovavimo laikotarpiu, kai jis pirmasis pasakė, kad šalis koncentruosis į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną. Tai nėra kažkas naujo.
Amerikiečiai dažnai sakė, kad Kinija jiems svarbiau ir kad tai yra tikrasis globalus varžovas. Rusija, jų akimis, yra tik regioninis chuliganas. Amerikiečiai mano, kad Europa pati turėtų susitvarkyti su Rusija. Kyla klausimas, kodėl europiečiai taip ilgai to nesiklausė.
Visą pagrįstą kritiką, kurią galima nukreipti į D. Trumpą, lygiai taip pat galima peradresuoti europiečiams, ypač kai kalbama apie Europos saugumo klausimus. Tai nėra D. Trumpo teisimas, o klausimo permetimas sau.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai