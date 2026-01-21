Ekspertai: ECB dvejus metus palūkanų normų nekeis

„Europos Centrinis Bankas neturės pakankamai priežasčių mažinti palūkanų normas ir prognozuojame, kad artimiausius dvejus metus tos palūkanų normos išliks nepasikeitusios“, – antradienį ekonominių prognozių pristatyme sakė banko analitikas Nerijus Mačiulis.
Anot jo, ECB nori pasilikti erdvės palūkanų normų mažinimui: „Jei būtų krizinė situacija, jei didėtų prekybinė įtampa tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir euro zonos valstybių“.
N. Mačiulio teigimu, ECB dabar turi nemažą rezervą, kad galėtų paskatinti euro zonos ekonomiką. Jo vertinimu, labiausiai tikėtinas scenarijus, kad jos atsigavimas tęsis ir daugiau palūkanų normų mažinti nereikės.
„Nors ir matome pramonės atsigavimo ženklų, vis tiek prognozuojame, kad pagrindinis euro zonos augimo šaltinis yra vidaus vartojimas, sukauptos investicijos bei didėjanti mažmeninė prekyba“, – sakė banko vyriausiasis ekonomistas.
Bankas prognozuoja, kad šiemet euro zonos ekonomikos augimas sieks 1,2 proc., kitąmet – 1,5 procento.
„Swedbank“ pernai lapkritį prognozavo, kad ECB palūkanas 2026 metų kovą sumažins iki 1,75 procento.
Pagrindinė iš trijų ECB nustatomų bazinių palūkanų normų dabar siekia 2 proc.
