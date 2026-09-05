Ekspertė perspėja dėl elektros kainų

– Atėjo rudens pradžia. Kodėl kyla kainos? Kai kam galbūt atrodo, kad jos kyla labai staigiai. O gal tai tik mitas?
– Šią vasarą apskritai kainos formavosi aukštesniame lygyje nei, sakykime, prieš metus. Nors generacija Lietuvoje tikrai nemaža – tiek saulės, tiek vėjo, – jau norėtųsi ir mažesnių kainų, tačiau jos vis tiek laikosi aukštesniame lygyje. Prognozuojama, kad rudenį kainos turėtų kilti.
Tai susiję su tuo, kad dujų kainos yra gerokai aukštesnės nei prieš metus ar dvejus. Jeigu prieš metus dujų kaina buvo 3,4 cento už kilovatvalandę, tai šiais metais ji yra du kartus didesnė.
– Kalbama, kad kainos gali kilti beveik perpus, o rugsėjis gali būti vienas brangiausių mėnesių per keletą metų. Užsiminėte apie dujų kainas, o kiek elektros kainai įtakos turi besikeičiančios oro sąlygos, mažiau saulės?
– Žinoma, įtakos turi ir mažiau saulės, galimai rugsėjį bus ir mažiau vėjo. Taip pat elektros energijos kainai įtakos turi jungčių ir elektrinių remontai.
Pavyzdžiui, šiuo metu vyksta remontas tarp Estijos ir Latvijos, prognozuojama, kad jis užsitęs iki rugsėjo pabaigos. Tai turės įtakos elektros energijos kainai ir Lietuvoje.
– Ar tų remontų nebuvo galima suorganizuoti kitaip?
– Remontas ir buvo suplanuotas kitaip, tačiau, deja, įvyko gedimas ir teko jį nukelti iki rugsėjo pabaigos. Tai dalykai, kuriuos iš tikrųjų kartais sunku įvertinti iš anksto.
– Vis dėlto, žvelgiant į kaimynus, Suomijoje už elektrą moka perpus pigiau nei mes. Estijoje kaina taip pat mažesnė. Kodėl lietuviai išlieka tokioje brangioje zonoje, jeigu taip galima pasakyti?
– Įprastai, jeigu visos jungtys veikia taip, kaip turėtų, kainų lygis Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje yra labai panašus. Tačiau kadangi tarp Estijos ir Latvijos vyksta remontas, pralaidumas yra mažesnis.
Mes turime labiau apsirūpinti patys ir naudoti elektros energiją iš Švedijos. Automatiškai įtakos turi ir dujų kainos, todėl mūsų elektros kainos susiformavo aukštesnės nei kaimyninėje Estijoje, tuo labiau – Suomijoje.
– Kokie būtų praktiniai patarimai besikeičiant kainoms? Kada pigiausia vartoti elektrą? Gal yra tam tikros valandos?
– Prieš tai noriu paminėti, kad elektros energijos kaina didmeninėje rinkoje, tai yra biržoje, formuojasi aukštesniame lygyje. Klientams, kurie turi fiksuotas kainas, tai įtakos neturi. Kaina yra fiksuota ir, nesvarbu, kas vyksta rinkoje, klientai moka tokią kainą, kokia nurodyta sutartyje.
Maždaug iki 20 proc. visų klientų turi su birža susietus planus, todėl jiems turi įtakos tai, kas vyksta rinkoje. Tačiau efektyviai vartojant elektrą ir pataupant tomis valandomis, kai ji brangesnė, pavyzdžiui, nejungiant tam tikrų įrenginių, elektros energijos sąskaitą galima sumažinti iki 30 procentų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– O kur galima pamatyti, kuriomis valandomis elektra būna brangiausia?
– „Nord Pool“ biržoje ši informacija yra viešai prieinama. Kiekvieną dieną iki 14 valandos galima matyti kitos dienos kainas ir į tai atitinkamai reaguoti. Galima pasižiūrėti, kuriomis valandomis elektros energija yra brangiausia, ir tuo metu jos vartoti mažiau.
– Dabar neatmetama galimybė, kad rugsėjis gali būti vienas brangiausių mėnesių per pastaruosius keletą metų. Ar turintiesiems su birža susietą planą verta svarstyti apie fiksuotos kainos planą? O gal tai pakankamai trumpalaikis dalykas ir, jeigu žmogui iki šiol buvo patogiau naudotis biržos planu, geriau prie jo ir likti?
– Ilgalaikėje perspektyvoje biržos kaina visuomet yra geresnė, nes kainos keičiasi – jeigu vienas mėnuo brangesnis, kitas būna pigesnis. Ilgalaikėje perspektyvoje biržos kaina visada laimi prieš fiksuotą kainą.
Visgi, jeigu svyravimai sukelia nepatogumų ir tam tikrą mėnesį reikia mokėti daugiau, pavyzdžiui, rugsėjį bus brangiau, o spalį – pigiau, tokiu atveju galbūt rekomenduotume žiemos laikotarpiui rinktis fiksuotą elektros energijos kainą, o vasarą pirkti biržos kaina. Yra ir tokių pasiūlymų, pavyzdžiui, šešiems mėnesiams.
– Vadinasi, galima fiksuotą planą pasirinkti ir šešiems mėnesiams, nebūtina pasirašyti ilgalaikės sutarties?
– Žinoma. Tiekėjai tai siūlo, yra tokių pasiūlymų.
– Kaip įsivertinti savo elektros suvartojimą ir išsirinkti tinkamą planą? Kas pusmetį gal ir nėra taip sudėtinga jį keisti, bet kas mėnesį ar dar dažniau turbūt būtų nelabai patogu.
– Tikrai, kas mėnesį nebūtų patogu. Turime gyvenime ir kitų dalykų, ne tik stebėti elektros energijos kainas ir sąskaitas.
Vis dėlto tiems, kurie turi galimybių ir noro domėtis elektros kainomis, šiek tiek pakoreguoti savo vartojimą, efektyvinti jį ir tuo pačiu prisidėti prie sistemos apkrovos mažinimo Lietuvoje, rekomenduotume rinktis biržos kainą.
Tiems, kurie nenori stebėti, kas vyksta elektros energijos rinkoje, rekomenduotume fiksuoti elektros energijos kainą. Tuomet sąskaitos būna stabilesnės ir praktiškai panašios kiekvieną mėnesį.
– O žmogus, kuris svarsto pokyčius, pavyzdžiui, pereiti nuo biržos prie fiksuoto plano, kur galėtų pasižiūrėti pasiūlymus ir išsirinkti tinkamiausią?
– Kiekvienas tiekėjas turi skaičiuokles, kuriose galima įvesti savo elektros energijos suvartojimą ir pasižiūrėti, kiek būtų kainavę perkant elektrą fiksuota kaina ir kiek – biržos kaina. Pagal tai galima pasirinkti tinkamiausią variantą.
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