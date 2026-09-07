Elektros po prieš daugiau nei dvi savaites siautusios audros dar neturi apie 1,2 tūkst. klientų

„Šio ryto duomenimis, apie 1,2 tūkst. klientų dar neturi elektros, iš jų maždaug ketvirtadalis yra negyvenami objektai“, – LRT radijui pirmadienį sakė Rasa Juodkienė.
„Pirmiausia atkūrinėjame elektrą ir ji yra atstatinėjama tiems klientams, kurie gyvena pastoviai, 99,5 proc. atkūrėme ir šiuo metu dirbame, kiekvieną dieną tas skaičius mažėja. Vietovės yra pelkėtos, tinklas sunaikintas, tai situacija nėra paprasta“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, ESO pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams, dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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