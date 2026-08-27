Elektros tiekimą padės atkurti lenkai, neatmetama latvių pagalba

„Pirmą kartą pasiektas susitarimas įmonių lygiu tarp dviejų operatorių (...) matant, kad pagrindinis iššūkis spartinti mūsų įgyvendinimo terminus yra būtent ekspertai, inžinieriai su tinkama kvalifikacija, kurie tokius darbus gali padaryti“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė L. Savickas.
„Šiandien turėtų pradėti darbuotis bent jau dvi brigados iš Lenkijos pusės, tai yra šiek tiek daugiau galbūt negu 10 žmonių“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, pagalbą Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius „PGE Dystrybucja“.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila pranešė, kad trečiadienį pasirašyta sutartis su Lenkijos įmone, o jos specialistai audros padarinius šalins pietinėje Lietuvos dalyje.
„Vakar naktį pasirašiau sutartį su lenkais (...). Jie jau išvažiuoja, mes pasitinkame dešimties žmonių komandą, statome savo žmones, darome saugos apmokymus“, – ketvirtadienį Seimo konservatorių frakcijos posėdyje dėl audros padarinių suvaldymo sakė R. Radvila.
Ministro teigimu, neatmetama, kad Lietuvai galėtų padėti taip pat ir audros niokota Latvija: „Aš negaliu sakyti, kas nėra sutarta, bet mes kontaktą palaikome vieni su kitais ir jeigu matysime, kad tokios galimybės yra, tikrai neatmesčiau ir tokio varianto.“
Pasak L. Savicko, šiuo metu elektros sutrikimus šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų, arba virš 1 tūkst. žmonių: „Tikimės, kad ESO užtikrins savo numatytų terminų laikymąsi.“
ESO vadovas R. Radvila sakė, kad buvo tikėtasi daug mažesnių audros padarinių.
„Mūsų visi įrankiai rodė, kad ateina audra. Skaičiai rodė, kad turėjo būti 50-60 tūkst. atjungtų klientų. Nebuvo tokio masto prognozuota“, – frakcijos posėdyje kalbėjo R. Radvila.
Pasak ministro, audros padarytos žalos mastas toks didelis, kad ESO ir jos rangovų pajėgos neleidžia užtikrinti norimo darbų atstatymo tempo.
L. Savicko teigimu, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą – elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais – ir platinti linijų trasų proskynas.
„Kabeliavimo tempo didinimas yra aiškus prioritetas tam, kad iš šios audros išeitume išmokę pamokas ir kitą audrą, tikėkimės, jau pasitiksime jas išmokę ir įgyvendinę reikalingus darbus, – sakė ministras. – Svarbu, kad ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose būtų galima užtikrinti, kad proskynos neapželtų, neapaugtų, kad pavojingi medžiai būtų šalinami iš anksto ir prevenciškai, o ne audros metu jie griūtų ant tinklo ir sutrikdytų tiekimą.“
Kaip rašė BNS, L. Savickas pirmadienį teigė, jog vietoj dabar numatytos 2 tūkst. kilometrų kabelių tiesimo programos nutiesti 6 tūkst. km.
R. Radvila anksčiau teigė, jog nutiesus tiek kabelių elektros sutrikimų galėtų išvengti apie 280 tūkst. vartotojų.
BNS rašė, kad per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Ketvirtadienį ryte elektros vis dar neturi 62 tūkst. vartotojų.
Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.
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