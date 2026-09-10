 Elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų – ar tikrai gyvename XXI amžiuje?

Elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų – ar tikrai gyvename XXI amžiuje?

2026-09-10 09:21
Evelina Paškovskytė (BNS)

Prieš beveik tris savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų, pranešė įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovė.

<span>Elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų – ar tikrai gyvename XXI amžiuje?</span>
Elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų – ar tikrai gyvename XXI amžiuje? / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Elektros dar neturi 224 klientai“, – ketvirtadienį ryte BNS teigė Rasa Juodkienė.

Anot ESO atstovės, elektros sutrikimai vis dar fiksuojami tik Utenos regione.

R. Juodkienės teigimu, ESO nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau kaip 6,4 tūkst. prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų.

Bendrovė gyventojams kompensuoja tiesioginius nuostolius, patirtus užsitęsus elektros tiekimo atkūrimui: sugedusį maistą, generatoriaus įsigijimo ar nuomos, kuro, būtinas apgyvendinimo išlaidas.

BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

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