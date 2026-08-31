Elektros vis dar neturi tūkstančiai žmonių: ESO vadovas aiškina, kodėl taip yra

Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros pirmadienį elektros vis dar neturint 17 tūkst. vartotojų, „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų.
Renaldas Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio.
„Mūsų prognozės remiasi tuo, ką mes matome tinkle, kokius mes matome pažeidimo tipus ir pažeidimo mastą. Mūsų pirminės prognozės buvo paremtos tais skaičiais, kuriuos mes matėme. Kuo toliau keliavome ir šalinome sutrikimus (...), mes matėme, kad reikia pakeisti šitas prognozes ir tuos terminus padaryti ilgesnius“, – pirmadienį LRT radijui sakė R. Radvila.
Pasak jo, kai kuriose vietovėse net „nėra ko atstatyti“, tačiau tai nereiškia, kad elektros atkūrimo terminas dar kartą nusikels: „Datų, kada bus atstatytas elektros tiekimas, šiandien nekeičiame.“
Datų, kada bus atstatytas elektros tiekimas, šiandien nekeičiame.
„Darysime laikinus sprendimus tam, kad žmonės turėtų elektros energiją, o tada jau per kelis mėnesius organizuosime darbus tam, kad pakeistume tinklą“, – aiškino ESO vadovas.
Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 d., ketvirtadienio.
Privatiems ir verslo klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklausys kompensacija. Taip pat ESO žada papildomai supaprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius.
ESO vadovo teigimu, gyventojai jau gali teikti prašymus dėl kompensacijų: „Kompensavimo schemos aktyviai bus paleistos tada, kada mes pilnai atstatysime tinklą, bet jau ir šiandien galima kreiptis, jeigu patyrėte nuostolių, galima teikti medžiagą, teikti įrodymus ir kreiptis dėl kompensacijos.“
ESO klientams kompensuos tiesiogiai patirtus nuostolius: už sugedusį maistą, generatorių, jo kurą, apgyvendinimą, jei žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, įmonė taip pat mokės VERT apskaičiuotas kompensacijas, jei elektros jie neturėjo ilgiau nei 72 valandas. Tikėtina, kad kompensacijos sieks milijoninę sumą.
2024 metų liepą Lietuvą nusiaubus mažesnei audrai ESO klientams buvo išmokėta apie 2,9 mln. eurų.
Naujausi komentarai