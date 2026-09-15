„Elektrum Lietuva“: elektros kaina per savaitę šoktelėjo 34 proc.

Latvijoje elektros kaina taip pat išaugo 34 proc., o Estijoje – 7 proc., iki 64,32 Eur/MWh.
„Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis teigia, kad kainų augimą Baltijos šalyse daugiausia lėmė aukštesnis elektros kainų lygis Vidurio Europoje, o Lietuvoje ir Latvijoje papildomą poveikį darė riboti tarpvalstybinių jungčių pralaidumai.
„Praėjusią savaitę elektros kainos Baltijos šalyse kilo dėl aukštesnio kainų lygio Vidurio Europoje, ypač Vokietijoje ir Lenkijoje. Lietuvoje ir Latvijoje kainų augimą papildomai skatino ribotas elektros importo iš Estijos dėl Estijos–Latvijos jungties remonto darbų. Tuo metu Šiaurės šalyse aukštesnį kainų lygį palaikė mažesnis atominių elektrinių prieinamumas, mažesnis hidrorezervuarų užpildymas ir aukštos gamtinių dujų kainos Europoje“, – pranešime cituojamas M. Masalskis.
Bendrovės duomenimis, rugsėjo 1–11 dienomis dėl Estijos–Latvijos jungties remonto perdavimo pajėgumai iš Estijos į Latviją buvo sumažinti 122 megavatų (MW). Kainų skirtumą taip pat didino dalies perdavimo pajėgumų rezervavimas balansavimo paslaugoms, dėl ko buvo ribojamas pigesnės elektros importas į Latviją ir Lietuvą kitos paros rinkoje.
Bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę sumažėjo 1 proc. ir siekė 493 gigavatvalandes (GWh). Lietuvoje suvartota 230 GWh elektros energijos – 1 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje elektros vartojimas padidėjo 2 proc., iki 134 GWh, o Estijoje sumažėjo 5 proc., iki 129 GWh.
Elektros energijos gamyba Baltijos šalyse padidėjo 12 proc. ir siekė 416 GWh. Lietuvoje aptariamu laikotarpiu buvo pagaminta 227 GWh elektros energijos, arba 3 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje gamyba išaugo 36 proc., iki 92 GWh, o Estijoje – 18 proc., iki 97 GWh.
Lietuva per savaitę pasigamino 98 proc. suvartotos elektros energijos, Latvija – 69 proc., o Estijoje – 76 proc. Bendrai Baltijos šalyse pagaminta 84 proc. regione suvartotos elektros energijos.
Naujausi komentarai