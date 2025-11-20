Ėmėsi iniciatyvos: saugos vartotojus nuo „žaliojo smegenų plovimo“

Parlamentas antradienį priėmė tokias Vyriausybės teiktas Civilinio kodekso ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisas.
Ekologiškumą nurodantys teiginiai bus įtraukti į nesąžiningos veiklos sąrašą taip apibrėžiant, jog produktų apibūdinimas „nekenkiantis aplinkai“, „tausojantis aplinką“, „žalias“, „palankus gamtai“ ir panašiai jų nepagrindus gali apgauti vartotojus ir paskatinti juos įsigyti produktą, kurio kitu atveju jis nebūtų nusipirkęs.
Tokie teiginiai nebus laikomi vartotojų klaidinimu, jei pardavėjas objektyviais bei viešais ir patikrinamais duomenimis įrodys, jog prekė iš tikrųjų yra ekologiška.
Pakeitimai taip pat įpareigos pardavėjus informuoti apie prekių patvarumą, galimybes gauti atsargines jų dalis bei jas sutaisyti. Viliamasi, jog tai skatins tvarų vartojimą bei gamybą.
„Vartotojams bus sudarytos tinkamesnės sąlygos prisidėti prie tvaresnių vartojimo modelių ir mažesnio neigiamo poveikio aplinkai“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Pataisomis į nacionalinę teisę perkelia ES direktyvą, užtikrinančią, jog vartotojai gautų teisingą, aiškią ir patikimą informaciją apie prekių tvarumą, bei skirtą kovoti su „žaliuoju smegenų plovimu“.
