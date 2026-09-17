Energetikos viceministras: branduolinė sauga negali apsiriboti valstybių sienomis

„Branduolinė sauga negali apsiriboti valstybių sienomis. Todėl Lietuvai ypač svarbus TATENA vaidmuo stiprinant tarptautinius saugos standartus, užtikrinant nuolatinį dėmesį Ukrainos branduolinės energetikos objektų saugumui ir sprendžiant išliekančius branduolinės saugos klausimus mūsų regione“, – pranešime cituojamas G. Gorbačevskis.
Apie tai Lietuvos delegacijai vadovaujantis viceministras kalbėjo rugsėjo 14–18 d. Vienoje vykstančioje 70-ojoje Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) konferencijoje.
Plenarinėje sesijoje pristatydamas Lietuvos nacionalinį pareiškimą G. Gorbačevskis taip pat išreiškė paramą Ukrainai ir atkreipė dėmesį į neišspręstus Baltarusijos atominės elektrinės (AE) saugos klausimus.
Energetikos ministerijos teigimu, Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos AE fiksuojamus įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti branduolinę energetiką toje pačioje vietoje.
Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus branduolinės energetikos projektus Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarpvalstybinių konsultacijų procesas.
Konferencijos metu Lietuvos delegacija taip pat susitiko su TATENA generalinio direktoriaus pavaduotoja branduolinei saugai Karine Herviou. Susitikime aptartas bendradarbiavimas įgyvendinant Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo projektus, tvarkant radioaktyviąsias atliekas ir stiprinant Lietuvos avarinę parengtį.
Taip pat aptartos TATENA ekspertinės pagalbos galimybės Lietuvai vertinant galimą mažųjų modulinių reaktorių (MMR) diegimą bei situacija Ukrainos branduolinės energetikos objektuose. Lietuva išreiškė pasirengimą prireikus savo ekspertais prisidėti prie TATENA misijų Ukrainoje.
TATENA šiuo metu vienija 182 valstybes nares.
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