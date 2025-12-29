ESO atstovė: elektros tiekimas jau atkurtas visiems klientams

BNS rašė, kad sekmadienį vakare be elektros dar buvo likę apie 350 vartotojų.
„Dabar visi mūsų klientai turi elektros energiją, tiekimas yra atstatytas“, – pirmadienį LRT radijui teigė R. Juodkienė.
„Darbai buvo baigti šiandien paryčiais. Per parą darbai buvo atlikti. Šį kartą pasisekė, nes oro linijose tų pažeidimų taškų, remonto buvo nemažai, tačiau jie nebuvo tokie imlūs laikui“, – pridūrė ji.
ESO atstovės teigimu, dėl smarkaus vėjo daugiausiai žalos buvo padaryta Vilniaus regione, Klaipėdos rajone, Utenoje, Panevėžyje bei Druskininkuose.
BNS rašė, kad remiantis ESO atjungimų žemėlapiu, dėl sutrikimų atjungtų vartotojų skaičius sekmadienio rytą svyravo tarp 4-7 tūkstančių.
Vienetiniai atvejai, kur mums teko dalyvauti, susiję su medžių nuvertimu ant pastatų, ant elektros laidų ir yra atvejų ant automobilių.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, visoje šalyje pirmoje dienos pusėje buvo fiksuotas pavojingas vėjas, kuris pajūryje buvo pasiekęs ir stichinę ribą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) pajėgų valdymo valdybos viršininkas Gediminas Šukšta teigė, kad ugniagesiai per savaitgalį iš viso sulaukė 180 iškvietimų, iš kurių 126 buvo susiję su nuverstais medžiais.
„Didesnė dalis virtusių medžių buvo ant kelių, faktiškai vos ne 95 proc. Ir vienetiniai atvejai, kur mums teko dalyvauti, susiję su medžių nuvertimu ant pastatų, ant elektros laidų ir yra atvejų ant automobilių“, – kalbėjo G. Šukšta.
Anot jo, per pastarąsias dvi paras užfiksuoti keturi atvejai, kuomet buvo prispausti automobiliai.
Naujausi komentarai