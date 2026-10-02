ESO: gyventojams dėl audros – jau 0,5 mln. eurų kompensacijų

„Šiuo metu jau baigėme nagrinėti 3000 prašymų. Gyventojams išmokėta beveik 370 tūkst. eurų kompensacijų. Artimiausias mokėjimas numatytas spalio 5 dieną: dar 1 203 klientams bus išmokėta beveik 135 tūkst. eurų. Tuomet bendra išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkst. eurų“, – komentare BNS teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
R. Juodkienės teigimu, vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus.
Anot jos, iki šiol ESO gavo beveik 11,5 tūkst. prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius, pateiktos informacijos ir dokumentų vertinimas vyksta etapais.
Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai – Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų.
„Dažniausiai gyventojai prašė kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Tokie prašymai sudarė beveik pusę visų kreipimųsi. Taip pat panaši dalis klientų kreipėsi atlyginti išlaidas generatorių nuomai ar įsigijimui. Kur kas mažesnę dalį sudarė išlaidos apgyvendinimui ar kitiems poreikiams, patirtiems dėl užsitęsusio elektros energijos tiekimo sutrikimo“, – teigė ESO atstovė.
Pasak R. Juodkienės, apie 41 proc. visų prašymų sudarė prašymai atlyginti virš 220 eurų, maždaug 18 proc. – virš 440 eurų nuostolių.
„Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, remiantis klientų pateiktais nuostolius pagrindžiančiais dokumentais ir faktinėmis aplinkybėmis“, – teigia ESO.
Kaip rašė BNS, šios kompensacijos mokamos atskirai nuo atlyginio už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai – tiek privatūs, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuojama automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia.
ESO atstovės teigimu, šias kompensacijas planuojama pradėti mokėti nuo spalio 15 dienos.
Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. klientų.
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