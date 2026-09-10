ESO valdyba atleido Renaldą Radvilą, jis bendrovei vadovaus iki spalio

ESO valdyba ketvirtadienį nusprendė priimti R. Radvilos atsistatydinimo pareiškimą. Paskutinė jo darbo diena bus rugsėjo 30-oji, per „Nasdaq“ biržą pranešė „Ignitis grupė“.
„Būtina iš esmės atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą ir bendrovėje inicijuoti veiksmus, orientuotus į greitą reakciją, spartesnį sprendimų priėmimo ir veiksmų įgyvendinimo tempą“, – pranešime sakė „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.
Nuo spalio 1 dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas.
ESO valdyba ketvirtadienį taip pat priėmė sprendimą nedelsiant inicijuoti naujo ESO vadovo atranką.
„Po praėjusios 2024 metų audros inicijavome daug pokyčių, tačiau jaučiu, kad nepadarėme visko, ką galėjome. Todėl kaip vadovas prisiimu atsakomybę“, – pranešime sakė ESO vadovas Renaldas Radvila.
Energetikos ministras Lukas Savickas pareiškė, kad R. Radvilos sprendimas prisiimti atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau neišsprendžia esminės problemos – užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nepasikartotų.
„Sieksiu, kad atsakomybė už šią krizę nesibaigtų vien personaliniu sprendimu. Turime patvirtinti konkretų priemonių planą, kuris sustiprintų elektros tinklo atsparumą, pagreitintų reagavimą ir užtikrintų geresnį gyventojų informavimą. Dėl šių sprendimų kitą savaitę spręsime Vyriausybėje“, – ketvirtadienį savo „Facebook“ paskyroje rašė ministras.
Jis pabrėžė, kad „Ignitis grupė“ turi pateikti aiškų planą, kaip keis savo finansinius prioritetus, kiek investuos į tinklo patikimumą ir kokių konkrečių veiksmų imsis.
„Ignitis grupė“ BNS praėjusią savaitę teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai, todėl ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
R. Radvila ESO pradėjo vadovauti 2022 metų lapkričio 24 dieną, jo kadencija turėjo baigtis 2027-ųjų lapkritį.
ESO valdyboje dirba nepriklausomi nariai Nerijus Datkūnas (pirmininkas) ir Eligijus Kajieta, „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas ir jos valdybos narė Živilė Skibarkienė, valstybės tarnautojas – Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Edmundas Narmontas bei darbuotojų atstovė Dalia Jakutavičė.
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