Iš Europos Komisijos Lietuvai – žalia šviesa

Lietuva sėkmingai įvykdė 39 iš 40 Europos Sąjungos (ES) Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatytų reformų ir investicijų rodiklių, susijusių su trečiąja, ketvirtąja ir penktąja dotacijos dalimis, nusprendė naujausią šalies mokėjimo prašymą įvertinusi EK.
„Prašyme numatyti svarbūs žingsniai, siekiant įgyvendinti reformas ir investicijas, kurios paskatins teigiamus pokyčius Lietuvos piliečiams ir įmonėms viešųjų finansų, švietimo,energijos vartojimo efektyvumo, mokslinių tyrimų ir sveikatos srityse“, – paskelbė Komisija.
Anot finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, rugpjūtį pateiktas mokėjimo prašymas dar bus svarstomas ES Tarybos komitetuose – sulaukus pritarimo, planuojama, kad Lietuva 2026 m. sausį gaus pirmus 445 mln. eurų.
EK taip pat įvertino, kad vieną su asmenų pajamų apmokestinimu ir socialinio draudimo įmokomis susijusį RRF plano rodiklį Lietuva įgyvendino nepakankamai gerai, todėl dar gali būti pasiūlyta sustabdyti su juo susijusį mokėjimą.
Anot Finansų ministerijos, šio rodiklio pasiekimui pilna apimtimi dar laukiama sprendimo Seime, jam svarstant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, tai užbaigti planuojama iki gruodžio mėnesio.
„Siekdama užtikrinti pakankamus finansinius srautus RRF plano projektų įgyvendinimui ir pasinaudojusi lanksčiomis RRF reglamento nuostatomis, Lietuva neprašė Europos Komisijos nukelti mokėjimo prašymo nagrinėjimo“, – pranešime teigia K. Vaitiekūnas.
Penktąjį RRF lėšų išmokėjimo prašymą Lietuva EK planuoja pateikti gruodį, jo vertė sieks 388 mln. eurų.
Jį Lietuva pateiks po to, kai bus atsiskaityta dar už 5 paskolos dalies rodiklius, kurie šiuo metu yra jau pasiekti.
Spalio duomenimis, Lietuva yra pasiekusi daugiau nei pusę RRF plano rodiklių – 118 iš 216 (55 proc.), yra įgyvendinusi 72 iš 78 reformų veiksmus ir 46 iš 138 investicijų.
Komisijai iš viso atsiskaityta už 106 RRF plano rodiklius.
Šiuo metu Lietuva yra gavusi 1,82 mlrd. eurų RRF plano lėšų (47,27 proc.), iš jų 1,06 mlrd. eurų subsidijų ir dar 0,76 mlrd. eurų paskolos.
Gavus ketvirtajame mokėjimo prašyme numatytą sumą, Lietuvai bus skirta 2,3 mlrd. eurų numatytų RRF lėšų (60,6 proc.)
Lietuvai skirta RRF plano dalis „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) šaliai iš viso numato 3,8 mlrd. eurų lėšų.
