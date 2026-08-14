 Eurostatas: Lietuvos BVP antrąjį metų ketvirtį augo 1,7 proc.

Eurostatas: Lietuvos BVP antrąjį metų ketvirtį augo 1,7 proc.

2026-08-14 14:31
ELTOS inf.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, augo 1,7 proc. ir fiksavo vieną sparčiausių augimo tempų tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, skelbia Eurostatas.

<span>Eurostatas: Lietuvos BVP antrąjį metų ketvirtį augo 1,7 proc.</span>
Eurostatas: Lietuvos BVP antrąjį metų ketvirtį augo 1,7 proc. / magnific.com nuotr.

Jo duomenimis, sparčiau per ketvirtį ekonomika augo Airijoje, kur BVP per ketvirtį padidėjo 3,9 proc., ir Slovėnijoje, kurios ekonomika augo 1,8 proc. Šiek tiek žemiau rikiavosi Švedija (1,4 proc.) bei Lenkija ir Suomija (po 0,9 proc).

Per metus – antrąjį metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lietuvos ekonomika augo 3,8 proc. Spartesnis augimas fiksuotas tik Slovėnijoje – 4,8 proc., šiek tiek žemiau rikiavosi Lenkija – 3,7 proc. Tuo metu Airijos ekonomika smuko 5,6 proc., Rumunijos – 2 proc.

Visoje ES BVP antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, augo 0,5 proc., o euro zonoje – 0,4 proc.

Metinis BVP augimas ES siekė 1,2 proc., euro zonoje – 1 proc.

Šiame straipsnyje:
BVP
Lietuva
ekonomika
bendrasis vidaus produktas

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eiline MELAGIENA avinam PUCIA tie VAGYS
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