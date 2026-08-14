Eurostatas: Lietuvos BVP antrąjį metų ketvirtį augo 1,7 proc.

Jo duomenimis, sparčiau per ketvirtį ekonomika augo Airijoje, kur BVP per ketvirtį padidėjo 3,9 proc., ir Slovėnijoje, kurios ekonomika augo 1,8 proc. Šiek tiek žemiau rikiavosi Švedija (1,4 proc.) bei Lenkija ir Suomija (po 0,9 proc).
Per metus – antrąjį metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lietuvos ekonomika augo 3,8 proc. Spartesnis augimas fiksuotas tik Slovėnijoje – 4,8 proc., šiek tiek žemiau rikiavosi Lenkija – 3,7 proc. Tuo metu Airijos ekonomika smuko 5,6 proc., Rumunijos – 2 proc.
Visoje ES BVP antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, augo 0,5 proc., o euro zonoje – 0,4 proc.
Metinis BVP augimas ES siekė 1,2 proc., euro zonoje – 1 proc.
(be temos)