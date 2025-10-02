Eurostatas: nedarbas Lietuvoje rugpjūtį buvo didesnis už ES vidurkį

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,5 punkto, o per mėnesį – 0,1 punkto ir siekė 7 proc. Darbo neturėjo 110 tūkst. žmonių, iš jų 13 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbas per metus smuko 5,7 punkto iki 15,1 procento.
Latvijoje nedarbas siekė 6,5 proc. – jis per metus sumenko 0,4 proc. o per mėnesį – 0,1 procento. Estijoje – 8,2 proc., arba atitinkamai 0,5 punkto ir 0,2 punkto daugiau.
ES nedarbas vidutiniškai siekė 5,9 proc. – nepakito nei prieš metus, nei prieš mėnesį. Euro zonoje jis siekė 6,3 proc. – per metus nepakito, o per mėnesį augo 0,1 punkto.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,1 mln. žmonių, Euro zonoje – 10,8 mln.
