Finansų ministras: klausimas dėl dalies dyzelino akcizo sugrąžinimo vežėjams – dar atviras

„Šitas klausimas tikrai nėra nustumtas į šalį, norime tiesiog dabar susikoncentruoti į pagrindinius darbus, į biudžetą (2027 metų biudžeto projekto rengimą – BNS), bet šitas klausimas dar yra atviras, jis tikrai nėra nei uždarytas ar pamirštas“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministras.
„Kalbant apie vežėjus, turėjome ne vieną susitikimą Finansų ministerijoje su jų atstovais ir kitomis verslo asocijuotomis struktūromis, turėjome tikrai diskusiją, turėjo galimybę tiek vežėjai, tiek mūsų analitikai atsakyti į rūpimus klausimus“, – pridūrė T. Valys.
Seimas yra pradėjęs svarstymus, ar nuo kitų metų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigrąžinti dalį dyzelino akcizo. Dėl jų paprašyta Vyriausybės išvados, bet per kol kas ji nepateikta.
Grupės įvairių frakcijų parlamentarų parengtomis Akcizų įstatymo pataisomis siūloma leisti susigrąžinti dalį akcizo vilkikams, gabenantiems didelius krovinius, o tai padaryti būtų galima dviem atvejais: jeigu dyzeliną įsigis įmonė, turinti ES šalies licenciją vežti krovinius ir jos vilkikų didžiausia leistina masė yra virš 3,5 tonos, taip pat jeigu dyzelinas naudojamas N3 klasės transporto priemonėse.
Šiuo metu Akcizų įstatyme nėra galimybės verslui susigrąžinti sumokėtos akcizų dalies už dyzeliną.
Naujausi komentarai