Gamintojai: biodegalų ribojimas būtų neatsakingas sprendimas

Lietuvos biodegalų gamintojus vienijančios Atsinaujinančių degalų asociacijos „Future Fuel“ teigimu, šiuo metu apie 60 proc. šalies gamintojų produkcijos realizuojama vidaus rinkoje.
Kadangi gamyklos veikia nepertraukiamu ciklu, o galimybės ilgą laiką saugoti produkciją yra ribotos, net laikinas privalomo biodegalų maišymo sumažinimas ar sustabdymas, asociacijos vertinimu, galėtų lemti gamybos stabdymą.
„Vietinių biodegalų ribojimas būtų neatsakingas sprendimas. Vartotojams jis nesuteiktų naudos, tačiau pasekmes pajustų ūkininkai, gamyklų darbuotojai ir jų šeimos“, – pranešime teigė „Future Fuel“ prezidentas Vytautas Kisielius.
Pasak jo, į dyzeliną įmaišomi pirmosios kartos biodegalai galutinėje jo kainoje sudaro apie 2 centus už litrą, o importuojamų HVO biodegalų naudojimas dyzelino kainą didina maždaug 6,7 cento už litrą.
V. Kisieliaus teigimu, dabartinį dyzelino brangimą pirmiausia lemia geopolitiniai konfliktai, naftos perdirbimo sutrikimai ir ribota dyzelino pasiūla tarptautinėse rinkose.
Asociacijos duomenimis, Lietuvos biodegalų gamintojai kasmet iš šalies ūkininkų superka daugiau kaip 0,6 mln. tonų grūdų ir rapsų, iš kurių pagaminama apie 0,3 mln. tonų biodegalų.
Gamybos metu taip pat gaunami gyvulininkystėje naudojami baltyminiai pašarai, organinės trąšos, o iš gamybos liekanų gaminamas biometanas. Todėl, asociacijos vertinimu, sumažinus vietos gamybą mažėtų ir žemės ūkio produkcijos bei pašarų gamybai reikalingų žaliavų paklausa.
Gamintojų pozicija išsakyta premjerui Mindaugui Sinkevičiui ketvirtadienį pareiškus, kad Vyriausybė ieško galimybių pristabdyti arba atidėti reikalavimų dėl atsinaujinančių išteklių dalies degaluose taikymą. Pasak jo, biodegalų įmaišymas prisideda prie aukštesnės galutinės benzino ir dyzelino kainos.
Vietoje biodegalų ribojimo asociacija Vyriausybei siūlo įšaldyti 2027 m. numatytą anglies dioksido (CO2) dedamosios didinimą. „Future Fuel“ skaičiavimu, tai leistų kitąmet išvengti maždaug 10 centų už litrą papildomo dyzelino kainos augimo.
Kita gamintojų siūloma priemonė – dalinio akcizo grąžinimo vežėjams mechanizmas, kuris, jų vertinimu, paskatintų tarptautinius vežėjus daugiau degalų pirkti Lietuvoje.
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