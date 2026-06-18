Gediminas Šimkus: siūlymas vaiko priežiūros išmoką sieti su pajamomis – vertas diskusijų

Vis dėlto, anot jo, būtina atsižvelgti į valstybės finansines galimybes.
„Esame susidūrę su panašiu siūlymu, turbūt įgyvendintu prieš kelerius metus, kurio buvo atsisakyta. (...) Iš tikrųjų, esant naujoms aplinkybėms, jis vertas diskusijų ir svarstymų. Tikrai negalėčiau pasakyti nei taip, nei ne. Man atrodo, tiesiog yra pasikeitusios aplinkybės ir (...) mes šiuos pasiūlymus turime iš naujo matyti ir vertinti“, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė LB vadovas.
Pasak jo, tokie siūlymai turi būti vertinami kompleksiškai.
„Lietuva tikrai susiduria su precedento neturinčia demografine problema, turiu omenyje ir mažą gimstamumą, ir senėjančią visuomenę. Suprantama būtinybė skatinti gimstamumą Lietuvoje – čia yra viena medalio pusė, – kalbėjo G. Šimkus. – Kita medalio pusė yra įtempta viešųjų finansų padėtis, į kurią jūs referuojate, ir auganti skola. Ir klausimas, kaip visa tai suderinti.“
Pasak M. Sinkevičiaus, apie tokį siūlymą su būsimaisiais koalicijos partneriais kalbamasi dėliojant 2027 metų valstybės biudžetą.
Kaip rašė BNS, naują valdančiąją daugumą ketinantys sudaryti socialdemokratai, demokratai ir „valstiečiai“ žada peržiūrėti vaiko išmokų sistemą, didinti paramą šeimoms, plėtoti vaikų priežiūros prieinamumą.
Be to, žadama įtvirtinti lankstesnį vaiko priežiūros atostogų panaudojimo modelį, sudarant galimybę dalį nepanaudotų dienų panaudoti vėliau.
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