Gimstamumo skatinimo politikai – „taip“, siūlomoms priemonėms – „ne“?

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas parengė buvusi finansų ministrė, Seimo narė konservatorė Gintarė Skaistė. Ji siūlo neapmokestinti pašalpos dalies, neviršijančios trejų praėjusių metų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio.
Finansų ministerijos siūlymu Vyriausybė pritarė siekiui skatinti gimstamumą bei kurti palankesnes sąlygas vaikams auginti, tačiau nepritarė projektu siūlomoms priemonėms.
Ministerijos preliminariu vertinimu, siūlymas sumažintų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio 3,8–7,6 mln. eurų per metus.
„Atsižvelgiant į fiskalinės drausmės ir grynųjų išlaidų augimo ribos reikalavimus ir į tai, kad dėl susiklosčiusių geopolitinių aplinkybių prioritetas skiriamas krašto gynybai stiprinti, gynybos reikmėms finansuoti, biudžeto pajamų mažinimas šiuo metu nebūtų suderinamas su prioritetinių funkcijų finansavimo galimybėmis“, – pažymi ministerija.
Be to, pasak jos, dabartinis reguliavimas numato tiek finansines, tiek mokestines paramos priemones asmenims, susilaukusiems vaikų.
Pasak G. Skaistės, jos siūlymą paskatino dabartinė demografinė situacija Lietuvoje, kai mažėja gimstamumas ir būtina kurti palankias sąlygas šeimoms bei vaikams auginti – norima didinti šeimų finansinį saugumą ir skatinti atsakingą tėvystę suteikiant realią paramą gimus vaikui.
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