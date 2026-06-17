Gimstamumui skatinti prezidentas siūlo pajamų mokesčio lengvatą

„Sparčiai mažėjantį gimstamumą vertinu kaip iššūkį Lietuvos nacionaliniam saugumui“, – trečiadienį išplatintame pranešime sakė šalies vadovas, parengęs Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas.
Jos tėvams numato laikiną nulinį gyventojų pajamų mokestį atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui.
„Teikiamu gyventojų pajamų mokesčio pakeitimu siūlau unikalią paskatą, paremtą elgsenos ekonomikos principais: terminuotai taikyti 0 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą gimus antram ir kitam vaikui atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai gali paskatinti neapsisprendusiuosius susilaukti daugiau vaikų“, – sakė G. Nausėda.
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