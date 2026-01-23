 Gurevičius: Maisto taryboje nekalbėta dėl papildomų lėšų maisto rezervui

2026-01-23 09:14
Evelina Paškovskytė (BNS)

Žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui pareiškus, kad trūksta pinigų geresniam maisto rezervo tvarkymui, Maisto tarybos narys, „Maisto banko“ vadovas sako, kad sudarant 2026 metų valstybės biudžetą taryboje nebuvo tariamasi dėl papildomo finansavimo rezervui ar jo sandėlių įrengimui.

„Maisto taryba yra patariamoji struktūra, kuri iš esmės kažkokios didelės sprendimo galios net neturi. Manau, kad šitas klausimas, aišku, gerai, kad jis bus diskutuojamas Maisto taryboje, bet šitas klausimas turėtų būti diskutuojamas pačiu aukščiausiu – Vyriausybės, ministerijų ir Savivaldybių asociacijos lygmeniu, o ne patariamojoj taryboj“, – LRT radijui penktadienį sakė Simonas Gurevičius.

„Maisto bankas“ yra nuolat kviečiamas dalyvauti skirtinguose pasitarimuose. Tiesą sakant, mums jau šiek tiek ir pabodo  dalyvauti tuose susitikimuose, manau, kaip ir savivaldybių atstovams, nes mes tikrai žinom algoritmą, ką turėtume daryti“, – pridūrė jis.

Premjerė Inga Ruginienė šią savaitę sakė pavedusi pernai sukurtai Maisto tarybai pavasarį suformuoti siūlymus, kaip būtų galima patobulinti valstybės rezervo formavimą. Maisto tarybos pirmininkas yra A. Palionis. 

