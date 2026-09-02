Gynybos obligacijos įgavo pagreitį: išplatinta dar už 102 mln. eurų

Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už 75,6 mln. eurų (935 sandoriai), vienerių metų trukmės – už 23 mln. eurų (921), dvejų metų – už 2,9 mln. eurų (176), trejų metų – už beveik 0,35 mln. eurų (32).
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 64 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 1,03 mlrd. eurų.
Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai: nuo antradienio vėl galima įsigyti naujų, už jas bus mokamos 2,6–2,9 proc. metinės palūkanos.
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