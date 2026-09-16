Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 45 mln. eurų

Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 24,9 mln. eurų (785 sandoriai), vienerių metų trukmės – už beveik 17,5 mln. eurų (999), dvejų metų – už beveik 1,17 mln. eurų (77), trejų metų – už 1,03 mln. eurų (81).
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 68 emisijas pirkėjai jų įsigijo už 1,48 mlrd. eurų.
Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai: nuo antradienio vėl galima įsigyti naujų, už jas bus mokamos 2,6–2,9 proc. metų palūkanos.
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