Gyventojai susirūpino: ar kartu su pensijomis nepradės „augti“ mokesčiai?

Plačiau apie tai pasakojo finansų ministras Taurimas Valys.
– Ar leisite premjerui didinti pensijas?
– Šitos kalbos vyksta tikrai ne pirmą savaitę. Manau, kad ypatingo leidimo nereikia, kuomet vyksta dialogas ir matomi aiškūs argumentai. Vyriausybės programoje numatytas pensijų didinimas, tad rezervo panaudojimas tokiam dalykui yra įmanomas.
– Premjeras taip pat negalėjo prižadėti, kai kalbėjosi su verslu, kad nebus naujų mokesčių. Gal jau kažkas planuojama?
– Ne, šiai dienai kalbėti apie naujus mokesčius būtų neatsakinga ir klaidinga. Šiuo metu žiūrime, kaip optimizuoti esamus, stebime anksčiau įvestų mokesčių rezultatus ir tik atlikę pilną analizę galėtume teoriškai svarstyti apie tai. Šiuo metu nauji mokesčiai, kaip papildomos pajamos į biudžetą, tikrai nesvarstomi.
– Ar per jūsų kadenciją mokesčiai gali mažėti?
– Kalbant apie masto ekonomiją, netiesiogiai toks efektas tikrai yra įmanomas. Kuomet tu palėtini suplanuotą kažkokios mokesčių grupės augimą arba neįvedi naujo mokesčio ir ekonomikos augimas yra pakankamai didelis, galima sakyti, jog netiesiogiai toks scenarijus yra įmanomas. Šiai dienai naujų mokesčių neplanuojame.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar mažinti irgi neplanuojate?
– Mažinimas yra visą laiką svarstytinas, jei girdime argumentus, jog tai nepakenks biudžeto surinkimui. Jei rasime pakankamai argumentų, kuomet būtų galima surinkti daugiau per mažinimą, tai bus svarstoma.
(be temos)