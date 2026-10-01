Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 10 mln. eurų paramos

Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkst. namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai (MW) papildomų šilumos gamybos pajėgumų, ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.
„Šiemet šildymo įrenginių keitimui būstuose iš viso skyrėme rekordiškai didelę lėšų sumą – 37,8 mln. eurų. Siekiame padėti dar daugiau šeimų įsirengti švaresnį ir modernesnį namų šildymą“, – pranešime teigė ministras Lukas Savickas.
Numatoma kompensuoti vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų už įrengiamą šilumos siurblį (žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras) ir apie 1,5 tūkst. eurų – už penktos klasės naują biokuro katilą.
Gyventojai paraiškas galės teikti Lietuvos energetikos agentūrai.
Nuo priemonės pradžios 2023 metais apie 21,8 tūkst. gyventojų atnaujino šildymo sistemas: Apie 14,4 tūkst. – biokuro šildymo įrenginius, apie 7,4 tūkst. – atsisakė iškastinio kuro (dujų, anglies, skystojo kuro). Jiems išmokėta beveik 71,3 mln. eurų paramos.
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