Idėja skiepyti vilkikų vairuotojus Kalvarijos punkte nepasiteisino

Kaip BNS informavo Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausioji gydytoja Ilona Aleksienė, vairuotojų skiepijimo programa pasienio patikros punkte nepasiteisino.

„Pradžioje jautėsi didesnis vairuotojų ūpas skiepytis išvažiuojant ir įvažiuojant į Lietuvos teritoriją, pirmomis dienomis paskiepydavome apie 50-70 žmonių, tačiau vėliau skaičius nukrito iki apytiksliai 10 per dieną“, – BNS teigė I. Aleksienė.

„Tokio vairuotojų aktyvumo tikrai nepakako, kad visai komandai apsimokėtų praleisti visą dieną belaukiant norinčiųjų, šie žmogiškieji resursai gali būti panaudoti naudingiau“, – pridūrė ji.

Pasak gydytojos, per šį laiką paskiepyta apie 400 vairuotojų, ir tai yra labai nedaug: „Šita akcija tikrai nepasiteisino tiek, kiek mes tikėjomės“.

„Linavos“ generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, įkuriant mobilią vakcinacijos vietą pasienyje tikėtasi didesnio vairuotojų aktyvumo.

„Vairuotojai aktyviausiai skiepijosi pirmąją savaitę, kai vienos dozės „Janssen“ vakcina per dieną pasiskiepydavo maždaug 70 žmonių, vėliau srautai sumažėjo. To tikrai nepakanka, tad bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija nuspręsta suaktyvinti vakcinaciją per transporto įmones, nes daugeliui tai atrodo patogesnė priemonė“, – pranešime sakė Z. Buivydas.

Mobili skiepijimo vieta Kalvarijos punkte buvo atidaryta birželio 4-ąją, joje buvo skiepijama „Janssen“ vakcina.