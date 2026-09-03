„Ignitis grupė“ atnaujina iki 2 mlrd. eurų obligacijų programą

Grupės valdyba sprendimą priėmė rugsėjo 3 dieną, per „Nasdaq“ biržą pranešė įmonė.
„Programa suteikia galimybę ateityje leisti skolos vertybinius popierius tarptautinėse kapitalo rinkose. Atnaujintą bazinį prospektą patvirtino Liuksemburgo finansų sektoriaus priežiūros komisija“, – rašoma pranešime.
Vis dėlto programos atnaujinimas nereiškia, kad bus išleidžiami skolos vertybiniai popieriai, ir neturėtų būti laikomas požymiu, kad grupė yra priėmusi sprendimą dėl būsimos jų emisijos, pabrėžia „Ignitis grupė“.
2017 ir 2018 metais „Ignitis grupė“ išplatino dvi po 300 mln. eurų 10 metrų trukmės žaliųjų obligacijų emisijas, o 2020 metais – dar vieną 300 mln. eurų tokios pat trukmės emisiją. Obligacijos bus išperkamos 2027, 2028 ir 2030 metais.
Grupė turi du investicinius kredito reitingus: „BBB+“ su stabilia perspektyva, suteiktą reitingų agentūros „S&P Global Ratings“, ir „Baa1“ su stabilia perspektyva, suteiktą „Moody's Ratings“.
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