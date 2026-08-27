Infliacijos grimasos: kas brango labiausiai

Išankstinė vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,3 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 39,7 proc., benzinas – 27,5 proc., dyzelinas – 37,9 proc., automobilių remontas – 12,7 proc., medienos kuras – 32,1 proc., elektra – 12,2 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,6 proc., atostogų išvykos – 12,2 procento.
Tuo metu medicininės diagnostikos gaminiai atpigo 29,4 proc., poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos – 24,1 proc., sviestas – 7,6 proc., daržovės – 9,1 proc., kaulavaisiai ir sėklavaisiai – 26,9 proc., naudoti automobiliai – 4,1 procento.
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