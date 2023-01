„Investuok Lietuvoje“: užsieniečiai investuos 135 mln. eurų, įdarbins 5 tūkst. žmonių

Įsikurti Lietuvoje pernai apsisprendė 30 naujų užsienio bendrovių, be to, plėtros planus patvirtino 27 šalyje jau veikiančios įmonės – visos jos per trejus metus planuoja investuoti 134,5 mln. eurų į ilgalaikį turtą ir sukurti 5 tūkst. darbo vietų, ketvirtadienį pranešė užsienio investicijų skatinimo agentūra „Investuok Lietuvoje“.