 Ir vaikai vasarą darbuojasi

Ir vaikai vasarą darbuojasi

2026-07-26 05:00
Klaudija Audickaitė

Kol vieni moksleiviai vasaros atostogas leidžia ilsėdamiesi, kiti nusprendė jas išnaudoti prasmingai – ieško galimybių užsidirbti. Nors vasara jau įpusėjo, socialiniuose tinkluose vis dar gausu pačių nepilnamečių skelbimų, kuriuose jie siūlo įvairias paslaugas ir tikisi rasti pirmuosius klientus.

Sumanu: vis dažniau pasirodo nepilnamečių skelbimų, kuriuose jie ieško darbo.
Sumanu: vis dažniau pasirodo nepilnamečių skelbimų, kuriuose jie ieško darbo. / Ekrano nuotr.

Dėmesį patraukia spalvingi, kruopščiai parengti skelbimai, kuriuose nepilnamečiai pristato, kokius darbus gali atlikti.

Vieni siūlosi pavedžioti šunis, kiti – palaistyti augalus, nupjauti veją, padėti atlikti smulkius kiemo darbus ar pasirūpinti augintiniais šeimininkams išvykus.

Tokie skelbimai sulaukia dėmesio ir palaikymo. Gyventojai džiaugiasi matydami jaunų žmonių iniciatyvą ir norą ne tik prasmingai praleisti laisvą laiką, bet ir užsidirbti savo pirmuosius pinigus.

Pastebima, kad nepilnamečiai stengiasi prisistatyti atsakingai – skelbimuose mandagiai aprašo siūlomas paslaugas, nurodo, kokiuose miesto rajonuose galėtų dirbti, ir kviečia susisiekti visus, kuriems prireiktų pagalbos.

Šiame straipsnyje:
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