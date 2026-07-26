Ir vaikai vasarą darbuojasi

Dėmesį patraukia spalvingi, kruopščiai parengti skelbimai, kuriuose nepilnamečiai pristato, kokius darbus gali atlikti.
Vieni siūlosi pavedžioti šunis, kiti – palaistyti augalus, nupjauti veją, padėti atlikti smulkius kiemo darbus ar pasirūpinti augintiniais šeimininkams išvykus.
Tokie skelbimai sulaukia dėmesio ir palaikymo. Gyventojai džiaugiasi matydami jaunų žmonių iniciatyvą ir norą ne tik prasmingai praleisti laisvą laiką, bet ir užsidirbti savo pirmuosius pinigus.
Pastebima, kad nepilnamečiai stengiasi prisistatyti atsakingai – skelbimuose mandagiai aprašo siūlomas paslaugas, nurodo, kokiuose miesto rajonuose galėtų dirbti, ir kviečia susisiekti visus, kuriems prireiktų pagalbos.
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