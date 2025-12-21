Išaugusios kainos keičia ir dovanas: žmonės pradėjo skaičiuoti

Tuo metu bankų apklausos rodo, kad šiemet daugiausiai žmonių dovanoms planuoja išleisti iki 250 eurų, be to, vis daugiau žmonių dovanų biudžetą didina iki 500 eurų.
„Gruodis išlieka aktyviausias metų mėnuo, o pirkėjų elgsena iš esmės nekinta: daugiausia perkama paskutinėmis savaitėmis iki Kalėdų, o neretai labiau nei kaina vertinama emocija, kokybė ir dovanos teikiamas įspūdis“, – komentare BNS teigė „Akropolis Group“ Rinkodaros ir komunikacijos departamento vadovas Paulius Pocius.
Lietuviai dovanoja praktiškas dovanas
Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sako, kad šiais metais atlikta lojalių „Iki“ klientų apklausa rodo, jog didžioji dalis žmonių šventėms dovanoja praktines dovanas, kurias galima panaudoti kasdieniame gyvenime.
„Paklausti apie dovanas daugiau nei 70 proc. apklaustųjų teigė, jog rinksis praktines dovanas, (...) didelė dalis teigė, jog rinksis ir sentimentalias dovanas, o prabangių dovanų ieškos tik nedidelė dalis pirkėjų“, – BNS teigė G. Kitovė.
Prekybininkų teigimu, gruodį didėjant žmonių srautui auga beveik visų prekių pardavimai, o pirkėjai aktyviai lankosi ir prekybos centruose vykstančiose kalėdinėse mugėse, kur perka rankų darbo dirbinius, papuošalus, saldumynus ar suvenyrus.
„Pirkėjai renkasi tiek praktiškas, tiek emocines dovanas, o dalis jų šventiniu laikotarpiu labiau atsigręžia ir į amatininkų siūlomus rankų darbo gaminius kalėdinėse mugėse. Vis dėlto daugiausia dovanų vis dar įsigyjama tradicinėse prekybos vietose – rankdarbiai dažniau papildo dovanų krepšelį nei jį pakeičia“, – BNS sakė P. Pocius.
„Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius pastebi, kad lietuviai dovanų pirkimui pradeda ruoštis nuo Vėlinių, o dažniausiai artimuosius ketina pradžiuginti dovanomis namams – dovanoja knygas, namų kvapus, žvakes, dekoracijas, maisto ruošimo indus ar įrankius.
„Artimųjų nevengiama pradžiuginti ir gurmaniškomis valgomomis dovanomis. Tai įvairios paruoštos užtepėlės, supjaustyti mėsos gaminiai, įdarytos alyvuogės, riešutų rinkiniai“, – BNS teigė T. Atraškevičius.
„Į krepšelius jau keliauja ne tik maistas, bet ir dovanos – štai žaislų pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, yra apie 20 proc. didesni, matome, kad gausiau perka knygas, parfumerijos gaminius, krepšelių neapleidžia ir kalėdiniai saldumynai“, – pridūrė „Iki“ komunikacijos vadovė.
Anot P. Pociaus, dovanų kortelės išlieka viena praktiškiausių ir populiariausių pasirinkimų, o vien gruodį tradiciškai nuperkama apie trečdalis visų per metus įsigyjamų „Akropolio“ kortelių.
Dovanoms skirs iki 250 eurų
Bankų užsakymu atlikti tyrimai rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų šiemet dovanoms planuoja skirti tiek pat pinigų, kiek pernai, arba kiek daugiau, o dovanų biudžetas siektų iki 250 eurų.
SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė sako, jog, pasak apklausos, daugiausiai žmonių dovanoms skirs 100–250 eurų – nuo 2022-ųjų proporcingai mažėjo tų, kurie tikisi tilpti į 50–100 eurų biudžetą, o dukart padaugėjo planuojančių dovanoms skirti 250–500 eurų.
Visai populiaru yra pinigai arba dovanų kortelė.
„Žmonės realistiškiau vertina, kiek kainuoja nupirkti dovanas kitiems artimiesiems, galbūt pradėjo skaičiuoti. Be abejonės, faktas, kad ir kainos kito per šitą laikotarpį, keičiasi ir žmonių lūkesčiai, jie galbūt ir gali dabar leisti sau daugiau išleisti dovanoms“, – BNS sakė S. Strockytė-Varnė.
„Swedbank“ užsakymu atlikta apklausa rodo, kad šiemet, palyginti su pernai, 4 proc. punktais iki 27 proc. didėjo ketinančių išleisti 200 eurų ir daugiau, tuo metu prieš dešimtmetį didesnį biudžetą įvardydavo vos 4 proc. gyventojų.
Banko teigimu, vienai dovanai žmonės dažniausiai vidutiniškai planuoja skirti 20–40 eurų.
Tuo metu „Luminor“ užsakymu atlikta apklausa rodo, kad 28 proc. apklaustųjų šventėms skirs 50–150 eurų, o 26 proc. planuoja išleisti 150–300 eurų. Kas dešimtas lietuvis dovanoms ir šventiniam stalui numato iki 50 eurų biudžetą, kitas dešimtadalis skirs 300–500 eurų, o virš 500 eurų planuoja išleisti 5 proc. apklaustųjų.
„Žmonės vis mažiau nori materialinių gėrybių, daiktų ir vis mažiau planuoja juos dovanoti (...). Vis daugiau žmonių sako, kad jie padovanos įspūdžio dovanas: patirtis, bilietus į koncertus, teatrus, į kino teatrą ir panašiai. Lygiai taip pat visai nemaža dalis buvo tų, kurie sutiktų gauti valgomas dovanas (...). Visai populiaru yra pinigai arba dovanų kortelė“, – BNS teigė S. Strockytė-Varnė.
„Swedbank“ apklausa rodo, kas šiemet lietuviai daugiausiai rinksis dovanoti kosmetiką ar kvepalus (37 proc.), pinigus ar parduotuvės dovanų čekius (26 proc.), drabužius ar papuošalus (24 proc.), knygas (22 proc.) bei bilietus į renginius (18 proc.).
