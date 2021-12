Įspūdingiausi kalėdiniai miesteliai Europoje: kokias šventines muges aplankyti?

Kitoks Šviesų miestas

Nesvarbu, kiek kartų esate buvę Paryžiuje – kalėdiniu laikotarpiu šio miesto charizma išauga kartais. Šis miestas žiemos šventėms pradeda ruoštis itin anksti, kadangi paryžiečiai šių švenčių labai laukia, tad ten nuvykę lapkričio pradžioje jausitės lyg Kalėdos jau ryt. Nuvykę į Prancūzijos sostinę turite bent trumpam apsilankyti gyviausią ir triukšmingiausią mugę mieste – Tuileri sodo kalėdinę mugę La Magie de Noël.

Beveik pusę mylios išilgai šiaurinės sodo pusės tarp Piramidžių aikštės ir Konkordo aikštės besitęsianti mugė įkomponuoja ir karnavalo elementų. Čia netrūksta smagių veiklų ir išskirtinai regioninių maisto produktų bei gėrimų, apie garsiausią jų – vin chaud (karštą virintą vyną) – yra girdėjęs ne vienas. Patikėkite, tinkamiausias laikas paragauti jo kartu su keptais kaštonais – būtent šios mugės metu. Įspūdžiai, kuriuos kartoti norėsite ir ateinančiais metais, garantuoti.

Mugėje rasite karnavalą, kuriame gausu atrakcionų, amatininkų kaimelyje galėsite įsigyti ne vien vietinių pagamintų dirbinių, bet ir rankdarbių, atkeliavusių į Prancūzijos sostinę iš įvairiausių pasaulio kampelių, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikos, Azijos. Iš viso mugėje įrengta per 100 prekystalių, kuriuose kiekvienas rastų dovanų artimiesiems ar simbolinį suvenyrą sau. O kur dar mažiesiems lankytojams skirta čiuožykla, dešimtys kalėdinių eglučių ir kitų šventinių dekoracijų, daugiaaukščiai ryškiai apšviesti nameliai.

Tarp tradicijos ir modernumo

Nuo lapkričio pabaigos prasidedanti Briuselio kalėdinė mugė lankytojus džiugins daugiau nei mėnesį. Per šį laikotarpį miesto gatvėse ir aikštėse atgyja „Žiemos stebuklų“ kalėdinė mugė, kuri, beje, yra viena populiariausių Europoje. Mugė geba atrasti tradicijos ir modernumo „aukso viduriuką“ – 2 kilometrus besitęsiantis ruožas pripildytas turgaus nameliais, šurmuliuojančiais barais ir komfortišką maistą siūlančiais restoranais. Iš viso čia rasite 225 medinius namelius bei galėsite paragauti patiekalų iš viso pasaulio.

Šventinei nuotaikai sustiprinti, turistaudami Briuselyje nepraleiskite progos aplankyti Didžiąją aikštę, kurioje išvysite didžiulę Kalėdų eglę, muzikos bei šviesų šou. Vykstant su vaikais, išbandykite šv. Kotrynos aikštėje esančias karuseles, kitoje aikštėje – Marché aux Poissons – mažieji turistai ras didelį ratą ir čiuožyklą. Tad leidžiant orams ir pasirūpinus šilta apranga, išbandyti šias pramogas išties verta – nuotaikingai laukiant švenčių, jos bus dar smagesnės.

Vykstant į Belgijos sostinę šventiniu laikotarpiu būtina paragauti tradiciniais laikomų patiekalų – maisto tradicijos šioje šalyje yra perduodamos iš kartos į kartą, tad puikiai reprezentuoja ir šalies kultūrą. Po mugės (ar einant link dar vienos) prisėskite kavinukėje su dubenėliu carbonade flamande (flamandiško karbonado) arba lapin à la Gueuze (triušienos aluje troškinio). Jei sunkiai atsispiriate saldumynams, neparagauti šiltų šokoladinių belgiškų vaflių arba ryžių, varškės tartė būtų tikras nusikaltimas.

Pexels nuotr.

Ieškantiems unikalių patirčių

Turbūt būtų sunku rasti geresnę vietą, kur galima unikaliau pajausti Kalėdų magiją nei Suomijoje. Tradicinėje Helsinkio kalėdinėje mugėje lankytojai gali rasti išskirtinai gardžios žuvies, uogienių, garstyčių bei kitų būtent šiam sezonui būdingų sezoninių gėrybių. Įvairių suvenyrų kolekcionieriai čia turėtų pasijusti lyg rojuje – rankų darbo papuošalai, vilnonės kojinės, kepurės sužavės savo kokybe ir autentiškumu.

Helsinkio mugėje užsiėmimų ras ir šeimos su atžalomis. Kalėdų mugės centre įrengta tradicinė karuselė, o išmaniems mažiesiems lankytojams pristatytas mobilusis žaidimas „Kalėdų paslaptis“. Jo pagalba galima smagiai susipažinti su Helsinkio istoriniu centru, mugės istorija bei tradicijomis. Mobiliojo ryšio žaidimą rasti galite šios mugės interneto svetainėje. Tiek karuselė, tiek žaidimas vaikams yra nemokami.

Beje, šioje mugėje išskirtinis dėmesys bus skiriamas tvarumui. Restoranuose bus naudojami tik biologiškai skaidūs indai, atliekos rūšiuojamos, o prekystaliai ir karuselė maitinami iš energijos, gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių. Helsinkio kalėdinė mugė lankytojams bus atvira iki gruodžio 22 d., tad jei dar nenusipirkote bilietų į gimtąją Kalėdų Senelio šalį, dabar pats metas pradėti planuoti kelionę.

Ilgamečių tradicijų puoselėtoja

Mažai kas ginčytųsi, kad kalėdinės mugės šventiniu laikotarpiu tapo neatsiejamu daugybės Europos miestų atributu. Tačiau, ar žinojote, jog šios mugės yra kilusios iš Vokietijos ir, skirtingų šaltinių teigimu, siekia 14–16 a.? Istorikai pasakoja, kad seniau Kalėdų mugės buvo tiesiog gatvės turgūs. Juose žmonės nusipirkdavo mėsos produktų, daržovių ir įvairiausių prieskonių, taip ruošdamiesi artėjančioms šventėms.

Šalies sostinė Berlynas, kuriame galima rasti per 80 kalėdinių miestelių (Weihnachtsmärkte), ne veltui laikoma Vokietijos kalėdinių mugių sostine. Kiekvienas miestelis turi savitą atmosferą, kurios nesumaišysi su jokia kita muge mieste, visgi turistų lankomiausios titulą yra pelniusi Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt. Ji įsikūrusi didelėje aikštėje, kurią supa bažnyčių pastatai. Be abejonės, čia stovi ir įspūdinga Kalėdų eglė, šalia kurios įkurta scena, o joje galima pasiklausyti gyvai koncertuojančio choro.

Mediniai prekystaliai nukrauti unikaliais amatininkų rankų darbo gaminiais, tad jei ieškote dovanų ar mugę simbolizuojančių suvenyrų, dėl to galvos sukti neverta – jų čia su kaupu. Na ir, žinoma, kaip be gurmaniškų skanėstų ir karštų gėrimų. Lankydamiesi Berlyno kalėdinėje mugėje pasišildykite karštu kalėdiniu vynu, o gomurį pamaloninkite karštu vafliu ar keptomis dešrelėmis. Šventinio miestelio kulminacija – Naujųjų metų išvakarėse vykstantis fejerverkų šou.

Pixabay nuotr.

Magiška Kopenhagos atmosfera

Nors Kopenhaga yra miestas, kuris sužavi lankantis bet kuriuo metų laiku, gruodžio mėnesį jis skleidžia artėjančių švenčių magiją. Turbūt tradiciškiausia kalėdinė mugė, įsikūrusi šiame mieste, yra Kongens Nytorv. Kiekvieno čia apsilankančiojo akį patraukia dekoracijų labirintai ir mediniai prekystaliai, nukrauti įvairiais skanėstais. Mugėje, kuri įsikūrusi istorinėje, 17 a. siekiančioje aikštėje, nepraleiskite progos išbandyti karšto raudonojo vyno, o išalkus – garsaus šios šalies patiekalo flæskesteg (kepta kiauliena su paskrudusia odele).

Garsiausio Kopenhagos kalėdinio miestelio titulą daugelis skiria Tivoli soduose įsikūrusiai mugei. Šiame istoriniame teminiame parke lengva pasijausti lyg pasakoje: tūkstančiai mirksinčių šviesų, dekoracijų, muzikos, joje netgi galite susitikti su pačiu Kalėdų Seneliu. Be abejonės, nepamiršta ir skanumynų – net 60 prekystalių nukrauti saldžiais ir sūriais skanėstais, kurie leis akimirksniu pagauti kalėdinę nuotaiką.

Højbro Plads yra laikoma viena mėgstamiausių Kopenhagos mugių. Įsikūrusi istoriniame miesto centre, tai yra ideali vieta lankytojams pasinerti į šventinį šurmulį. Šiame miestelyje vyrauja tradicinė kalėdinio turgaus atmosfera, o prekyvietėse galima rasti vietinių pagamintų megztinių, skandinaviškų gardėsių ir tipiško Kalėdų turgaus maisto, pavyzdžiui, dešrelių.

Ką būtina žinoti prieš skrydį?

Prieš skrisdami į pasirinktą užsienio šalį, nepamirškite detaliai pasidomėti joje galiojančiais saugumo reikalavimais – kokios taikomos saviizoliacijos taisyklės, ar atvykus prašoma pateikti neigiamą COVID-19 testo rezultatą, kokios išimtys taikomos pagal pilną vakcinacijos schemą pasiskiepijusiems asmenims ir kt. Be to, nepamirškite, kad daugelis šalių prašo pateikti keleivio atvykimo formas, kurias būtina užpildyti dar prieš atvykstant.

Detalesnę informaciją apie Lietuvos oro uostų siūlomas kryptis, vykimą į kiekvieną šalį ir grįžimą iš jos galite sužinoti specialiame polapyje www.vno.lt/kryptys.