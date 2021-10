Įtaria, kad bankai tariasi dėl įkainių: ar jų priežiūra pakankama?

Dėl neapdairaus bankų atstovės pasisakymo per komiteto posėdį opozicija įtaria, kad bankai tariasi dėl įkainių. To neatmeta nei teisininkai, nei nevyriausybinės organizacijos. Plačiau apie galimus bankų susitarimus, jų atsakomybę ir per mažą kontrolę iš valstybės Arnas Mazėtis kalbėjosi su buvusia finansų ministre, socialdemokrate Rasa Budbergyte, praneša LNK.