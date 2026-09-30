Įtariate, kad gavote netikslų produkto kiekį?

– Ar Jūsų žinioje yra maisto prekių pakuočių patikros? Gyventojai pastebi, kad, įsigiję vieną ar kitą produktą, pakuotėje neranda nurodyto prekių kiekio, svorio.
– Taip, LMI tikrina fasuotas prekes pas gamintojus, importuotojus ir platintojus. Įmonės tikrinamos pagal LMI patikrinimų planus, taip pat gavus vartotojų skundų ar kitos patikimos informacijos apie galimus pažeidimus.
Ant fasuotos prekės pakuotės turi būti nurodytas produkto vardinis kiekis (masė ar tūris). Svarbu žinoti, kad produkto vardinis kiekis nurodomas be pakuotės.
Faktinis produkto kiekis turi atitikti ant pakuotės nurodytą produkto vardinį kiekį. Teisės aktai numato tam tikras leistinas neigiamas paklaidas, kurių dydis priklauso nuo vardinio produkto kiekio. Kuo didesnis vardinis kiekis, tuo gali būti didesnė leistinoji neigiama paklaida.
Tačiau tai nereiškia, kad gamintojas gali į kiekvieną pakuotę dėti mažiau produkto, nei nurodyta. Įtarus, kad pakuotėje produkto yra mažiau, nei nurodyta, apie tai galima pranešti LMI.
– Dažnos temos tarp žmonių – medicininių termometrų, kraujo spaudimo aparatų, alkotesterių matavimo kokybė. Kokia tvarka tikrinate šiuos prietaisus?
– LMI pati netikrina, ar termometras, kraujospūdžio matuoklis ar alkotesteris rodo tiksliai. LMI užduotis – prižiūrėti, ar tais atvejais, kai matavimo rezultatai turi teisinę reikšmę, naudojamos nustatytus metrologinius reikalavimus atitinkančios matavimo priemonės ir ar jos turi teisinį metrologinį patvirtinimą (periodinę patikrą), ar ji laiku atlikta.
Paprastai tariant, metrologinė patikra – tai nustatytu periodiškumu atliekamas įvertinimas, ar matavimo priemonė matuoja neviršydama jai nustatytų leistinų paklaidų. Šią patikrą atlieka tam teisę, specialią įrangą ir kompetencijas turinčios įstaigos, o LMI kontroliuoja, ar matavimo priemonei privaloma patikra yra atlikta ir ar jos galiojimo terminas nepasibaigęs.
Svarbu atskirti asmeninį ir teisinį matavimo priemonės naudojimą. Jei žmogus vaistinėje ar parduotuvėje nusiperka termometrą, kraujospūdžio matuoklį ar alkotesterį ir naudoja jį savo reikmėms, periodinė metrologinė patikra jam neprivaloma. Tačiau tai nereiškia, kad tokių prietaisų tinkamumas matuoti neužtikrinamas. Už rinkai tiekiamo gaminio atitiktį atsako gamintojas, o teisės aktuose nustatytas pareigas taip pat turi importuotojas ir pardavėjas. Todėl vartotoją turi pasiekti nustatytus reikalavimus atitinkantis ir naudoti tinkamas gaminys.
Kitaip yra, kai matavimo priemonės naudojamos srityse, kuriose jų rodmenys gali turėti teisinę reikšmę. Pvz., gydymo įstaigose, medicinos laboratorijose LMI tikrina, ar medicinos matavimo priemonėms ši patikra atlikta ir galioja. Tai vertinama atliekant planinius ir neplaninius gydymo įstaigų patikrinimus.
Analogiškas principas taikomas ir alkotesteriams. Asmeniniam pasitikrinimui įsigytam alkotesteriui periodinė metrologinė patikra neprivaloma, tačiau kai alkoholio kiekio matavimo rezultatas naudojamas teisinę reikšmę turinčiais atvejais, naudojamai matavimo priemonei taikomas periodinės patikros atlikimo reikalavimas. Pvz., policijos naudojami alkotesteriai, kuriais tikrinamas vairuotojų blaivumas ir fiksuojami galimi pažeidimai, turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir tinkami naudoti.
– Ką reiškia degalinių kolonėlių plombavimas? Vairuotojai kartais įsitikinę, kad juos čia neva dažniausiai apgaudinėja, nes nustatyta didelė paklaida, leidžianti neįpilti degalų tiek, kiek priklauso. Mitas?
– Degalų kolonėlės plombavimas – viena iš priemonių, padedančių apsaugoti jos matavimo sistemą nuo neteisėto poveikio. Paprastai tariant, plombomis apsaugomos tos kolonėlės vietos, prie kurių priėjus būtų galima pakeisti ar paveikti degalų kiekio matavimo rezultatus. Plombų vietos nustatomos pagal patvirtintą kolonėlės plombavimo schemą. Naujesnėms, po 2023 m. gegužės 1 d. įrengtoms kolonėlėms taikomi kiti techninės ir programinės įrangos apsaugos reikalavimai.
Degalinėje naudojama kolonėlė turi atitikti nustatytus metrologinius reikalavimus, turi būti atlikta kiekvieno degalų įpilimo taško periodinė metrologinė patikra ir jis gali būti naudojamas tik turint galiojantį patikros sertifikatą.
Dažnai klaidingai manoma, kad leistina matavimo paklaida suteikia degalinei teisę įpilti mažiau degalų. Taip nėra. Naftos produktų įpylimo kolonėlėms nustatyta didžiausia leidžiama santykinė paklaida yra ±0,5 proc. , o dujų, skirtų automobilių transportui, – ne didesnė kaip ±1 proc. tūrio. Tai yra techninė matavimo priemonės tikslumo riba, o ne leidimas pardavėjui sąmoningai sistemingai įpilti mažiau degalų.
Pvz., matuojant 50 l degalų, 0,5 proc. sudaro 0,25 l. Svarbus ženklas „±“ – matavimo nuokrypis gali būti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Taigi pati leistina paklaida nėra mechanizmas, leidžiantis degalinei sąmoningai parduoti mažesnį degalų kiekį.
LMI, atlikdama planinius ir neplaninius degalinių patikrinimus, tikrina, ar degalinėse kolonėlės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus, ar jų metrologinė patikra galioja, ar nepažeistos nustatytos plombos, ar faktiškai įpilamas degalų kiekis atitinka kolonėlės rodmenis.
– Ar į jūsų inspekciją gali kreiptis paprastas pilietis, įsigijęs, jo įsitikinimu, nekokybišką, netiksliai matuojantį daiktą? Ar teiktumėte tokią paslaugą nemokamai, mokamai?
– LMI gyventojams neteikia matavimo priemonių tikslumo tikrinimo paslaugų. Jei žmogus, pvz., įsigijo matavimo priemonę ir įtaria, kad ji matuoja netiksliai, pirmiausia reikėtų kreiptis į pardavėją. Jei ginčo su pardavėju nepavyksta išspęsti, tuomet galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
Jeigu žmogus tiesiog nori įsitikinti, ar jo turimas prietaisas matuoja tiksliai, dėl tokios paslaugos galima kreiptis į ją teikiančią paskirtąją įstaigą (patikros laboratoriją). Tokios paslaugos paprastai yra mokamos.
Į LMI reikėtų kreiptis tuomet, kai kyla įtarimų dėl teisinėje metrologijoje naudojamos matavimo priemonės – pvz., parduotuvės svarstyklių, degalų kolonėlės ar kitos priemonės, kurios matavimo rezultatas naudojamas atsiskaitant už prekes ar paslaugas.
– Ir dar – apie alkotesterius. Amžinas ginčas tarp policijos ir pažeidėjų, kad matuokliai klaidingai rodo duomenis. Kaip alkotesteriai tikrinami: ar policijai juos įsigijus, ar pagal skundus?
– Policijos naudojami alkotesteriai turi būti periodiškai tikrinami kas šešis mėnesius. Už tokių patikrų atlikimą laiku yra atsakinga policija. LMI vaidmuo – prižiūrėti, ar policija naudoja alkotesterius, kuriems privaloma metrologinė patikra atlikta laiku ir galioja. Taigi alkotesteriai tikrinami ne tik tada, kai kas nors suabejoja jų rodmenimis ar pateikia skundą, – jų metrologinė patikra privalomai atliekama periodiškai, kas šešis mėnesius.
Svarbu pabrėžti, kad alkotesterių metrologinės patikros LMI neatlieka. Jas atlieka šiai veiklai paskirtos įstaigos – patikros laboratorijos. Patikros metu nustatoma, ar alkotesteris matuoja neviršydamas jam nustatytų leistinų paklaidų. Jei prietaisas nustatytų reikalavimų neatitinka, jo patikra negali būti patvirtinta ir toks alkotesteris negali būti naudojamas teisinę reikšmę turintiems matavimams.
– Gal galite plačiau papasakoti, kokių prietaisų į rinką daugiausia patenka su pažeidimais? Ką įsigydami vartotojai, naudotojai turi būti labiau budrūs? Savo pranešimuose teigiate, kad jau šiemet viršijamos visos pažeidimų normos, palyginti su praėjusiais metais, – ką tai reiškia? Ar daugiau patikrinate, ar daugiau patenka nekokybiškų prietaisų?
– Didžioji dalis nustatytų pažeidimų buvo susiję su karšto ir šalto vandens skaitikliais, kuriems nustatyta tvarka nebuvo atlikta privaloma metrologinė patikra. Svarbu pabrėžti, kad tai nebūtinai reiškia, jog patys skaitikliai buvo nekokybiški ar matavo netiksliai. Pažeidimas nustatomas tada, kai naudojamai matavimo priemonei laiku neatlikta privaloma metrologinė patikra.
Vandens ir šilumos apskaitos prietaisams LMI skiria ypatingą dėmesį, nes pagal jų rodmenis apskaičiuojamas gyventojų suvartotų paslaugų kiekis ir mokėtina suma. Naudojant priemonę be jai nustatytos privalomos metrologinės patikros, kyla neteisingos apskaitos rizika – dėl jos nuostolių gali patirti tiek vartotojas, tiek paslaugos tiekėjas. Todėl šių matavimo priemonių kontrolė svarbi siekiant užtikrinti teisingą apskaitą ir vartotojų interesų apsaugą.
Didesnis šiemet inspekcijos priimtų nutarimų dėl pažeidimų skaičius savaime nereiškia, kad daugėja nekokybiškų matavimo priemonių ar kad bendra situacija blogėja. Viena pagrindinių šio augimo priežasčių – inspekcija suaktyvino prioritetinius vandens ir šilumos tiekėjų patikrinimus. Daugiau dėmesio skiriant šiai sričiai, buvo nustatyta ir daugiau pažeidimų.
Tai rodo ir bendri patikrinimų rezultatai – pirmąjį šių metų pusmetį teisės aktų reikalavimus atitiko 98,05 proc. patikrintų matavimo priemonių. Todėl didesnį nutarimų skaičių reikėtų vertinti atsižvelgiant ir į inspekcijos vykdytos priežiūros apimtį ir kryptingumą, o ne vien kaip situacijos blogėjimo požymį.
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