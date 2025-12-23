Įtvirtino naują baudų už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo tvarką

Parlamentas 69 balsais pritarė tai numatančioms Audito komiteto inicijuotomis Konkurencijos įstatymo pataisoms, kurias koreguoti siūlė Vyriausybė. Prieš balsavo vienas politikas, tiek pat susilaikė.
Pataisomis įtvirtinami trys baudos apskaičiavimo etapai: pirma – bazinis jos dydis negali viršyti 50 proc. maksimalios baudos, antra – bauda mažinama arba didinama atsižvelgiant į aplinkybes, trečia – ji gali būti mažinama atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį ir kitas aplinkybes, arba didinama siekiant atgrasyti.
Jei galutinė bauda viršija numatytas maksimalias baudas, ji bus sumažinama iki jų ribos.
Seimas pritarė Ekonomikos komiteto sprendimui – jis antradienį bendru sutarimu pritarė Teisės departamento išvadai, kad įstatyme turi būti aiškiai įvardyta bazinė bauda ir jos didinimo kriterijai. Tuo metu kitai departamento išvadai, kad turėtų būti geriau apibrėžta ūkio subjekto pardavimo vertė, komitetas nepritarė.
Demokratas Lukas Savickas atkreipė dėmesį, kad Europos Komisija nepritaria tokiems pakeitimams – jie gali neatitikti ES teisės.
„Tikrai nemanau, kad šis klausimas yra tokios skubos klausimas, kad šiandien mes galėtume rizikuoti štai tokiais dalykais, (...) ir į mus visus kreipėsi Europos Komisija per Konkurencijos tarybą“, – posėdyje kalbėjo jis.
Tuo metu „aušrietis“ Saulius Bucevičius sakė, kad EK pozicija nėra aiški.
„Kada bus aiški pozicija Europos Sąjungos, tada mes, matyt, ir darysime pakeitimus, o šiandien aš siūlyčiau pritarti ir judėti į priekį, o kaip gyvenimas klostysis, matyt, gyvas įstatymas ir mes galėsim visada daryti korekcijas“, – prieš balsavimą sakė parlamentaras.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas pabrėžė, kad 50 proc. dydžio galima bauda bus skaičiuojama tik pirminiame etape. Jis taip pat teigė, kad reikia siekti balanso tarp Konkurencijos tarybos ir verslo.
„Tyrimo metu ir priėmus galutinę išvadą šis dydis gali padidėti ir pasiekti tą patį 100 procentų. Taip pat šio įstatymo esmė yra ir paremta Europos Sąjungos šalių ir tos pačios Europos Komisijos galiojančia praktika. Taigi manyčiau, dabar girdimi tokie aštrūs argumentai prieš yra kilę iš noro stabdyti arba nepriimti šito projekto, tačiau tai tikrai, mano manymu, nebūtų teisinga“, – Seime kalbėjo A. Zuokas.
Kaip rašė BNS, Konkurencijos taryba pranešė gavusi Europos Komisijos (EK) raštišką nuomonę, kad svarstomas projektas gali neatitikti ES teisės. EK susirūpinimą sukėlė siūloma nuostata, pagal kurią pažeidėjams po pirmojo etapo apskaičiuotas bazinis baudos dydis būtų mažinamas iki 50 proc. maksimalaus galimos baudos.
Taryba Seimo prašė nepriimti pakeitimų – dėl jų Lietuvai galėtų būti pradėta pažeidimo procedūra bei skirtos finansinės sankcijos, be to, tai mažintų atgrasymą nuo pažeidimų.
Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė yra sakiusi, kad 50 proc. pirmos baudos riba būtų palankesnė kartelinius susitarimus padariusiam verslui bei mažiau gintų vartotojų interesus, be to, galimai pažeistų ES teisę.
Lietuvos verslo konfederacijos direktorė Ineta Rizgelė anksčiau sakė, kad neįvedus 50 proc. taisyklės neliktų prasmės įteisinti ir kitų siūlomų baudų etapų, kuriuos verslas palaiko. Asociacijos „Investors' Forum“ vadovas Vytautas Šilinskas savo ruožtu akcentavo, kad pataisos baudų nemažins, tiesiog jos bus skaičiuojamos kitaip.
Anot J. Ivanauskienės, dabar Konkurencijos taryba maksimalias baudas skiria iki 20 proc. visų pažeidimų.
