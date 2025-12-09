Rūkymui Klaipėdos daugiabučių balkonuose – vis garsiau taria „ne“

Į Klaipėdos savivaldybę kreipėsi Kretingos g. 14 daugiabučio gyventojai, kurie skundžiasi rūkančiaisiais namo balkonuose.
„Pas mus yra rūkančiųjų balkonuose, nors šiame daugiabutyje yra uždrausta rūkyti. Ar galite pakabinti pranešimus ir įspėjamuosius ženklus, kad daugiabutyje rūkyti draudžiama?“ – gyventojai prašė savivaldybės.
Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vyr. specialistas Linas Lapinskas priminė, kad draudimas rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose visoje Lietuvoje įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.
„Šiuo metu Klaipėdos mieste 395 daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose yra draudžiama rūkyti. Per mėnesį sulaukiama vieno dviejų pranešimų apie galimus pažeidimus, tačiau dauguma jų būna neinformatyvūs – nepateikiami duomenys ar aplinkybės, leidžiančios patvirtinti rūkymo faktą“, – teigė L. Lapinskas.
Prieš daugiau nei metus uostamiestyje buvo 318 daugiabučių, kurių balkonuose, terasose ir lodžijose draudžiama rūkyti, tai yra apie 7 proc. visų daugiabučių namų mieste.
Per tą laiką gyventojų nepakantumas rūkymui balkonuose išaugo.
Pernai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu uždrausta rūkyti 43 uostamiesčio daugiabučių balkonuose.
Nustačius pažeidimą taikomos nuobaudos. Pirmą kartą pažeidus įstatymo reikalavimus, skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų.
Pakartotinio nusižengimo atveju bauda siekia nuo 50 iki 90 eurų.
Šiais metais už tokį pažeidimą nubaustas vienas asmuo.
