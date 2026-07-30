Įvertino darbo rinką: ar nėra nerimo signalų?

Nedarbą numatantis komponentas liko nepakitęs – 100,5, o užimtumą – sumažėjo 0,2 balo iki 101,1 balo.
Anot tarnybos, tikėtina, kad artėjant rudeniui darbuotojų poreikio augimas turėtų būti nuosaikesnis nei šiltuoju metų laikotarpiu.
Europos darbo rinkos barometras išliko nepakitęs ir siekė 100,1 balo.
„Europos darbo rinkos nerodo nerimo signalų ir išlieka stabilios. Visgi augančio užimtumo perspektyvos silpnėja“, – pranešime teigė Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto (IAB) prognozių vadovas Enzo Weberis (Encas Vėberis).
Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir IAB pagrindinio darbo rinkos rodiklio duomenys rodo, kad nedarbas per artimiausius tris mėnesius neturėtų didėti, bet užimtumas taip pat liks stabilus.
Europos darbo rinkos barometras sudaromas remiantis 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa.
Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES
Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbia Eurostatas.
Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9 proc. Darbo neturėjo 110 tūkst. žmonių, iš jų 14 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbo lygis per metus sumenko 2,4 punkto iki 12,2 procento.
Latvijoje nedarbas siekė 6,8 proc. – per metus nepakito, o per mėnesį sumenko 0,3 punkto, Estijoje – 6,6 proc., arba 0,8 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito.
ES nedarbas vidutiniškai siekė 6 proc., o euro zonoje – 6,3 procento. Abu rodikliai nepakito nei per metus, nei per mėnesį.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,3 mln. žmonių, euro zonoje – 11,1 mln.
Naujausi komentarai