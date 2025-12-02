Įvertino darbo užmokesčio atotrūkį tarp regionų: kas uždirba daugiausiai?

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių šalies ūkyje (be individualių įmonių) Sostinės regione buvo 2657,2 euro – 0,9 proc. daugiau nei prieš ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2243,5 euro – 2,5 proc. daugiau, tuo metu „į rankas“ jis buvo atitinkamai 1615,1 euro (0,9 proc. daugiau) ir 1388,6 euro (2 proc. daugiau), skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai – 3,1 proc. – išaugo Utenos ir Marijampolės, mažiausiai – 0,9 proc. Vilniaus apskrityje, jos darbuotojai gavo didžiausią – 2657,2 euro – darbo užmokestį. Mažiausiai – 1997,7 euro – uždirbo Marijampolės apskrities darbuotojai.
Vidutinis atlyginimas per ketvirtį išaugo visose savivaldybėse: nuo 0,1 proc. (Kėdainių rajono) iki 6,9 proc. (Rietavo), o didžiausią algą – 2737,8 euro (iki mokesčių) – gavo Vilniaus miesto, mažiausią – 1777,9 euro – Zarasų rajono darbuotojai.
Per metus – trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, – vidutinis darbo užmokestis augo visose savivaldybėse: nuo 3 proc. (Pagėgių) iki 16,3 proc. (Visagino).
Atlyginimų pokyčiams įtakos turėjo padidinta minimali alga, biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, didesnės darbų apimtys, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.
Naujausi komentarai