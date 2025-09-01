Įvertino infliacijos rodiklius ir priežastis

Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,3 proc., paslaugų kainos beveik nepasikeitė. Per metus jos atitinkamai augo 3 proc. ir 6,1 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Mėnesio defliacijai daugiausia įtakos turėjo daržovių, degalų ir tepalų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, avalynės, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų sumažėjimas bei šilumos, kavos, arbatos ir kakavos, duonos ir grūdų produktų, mėsos ir jos produktų kainų padidėjimas.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, restoranų, kavinių paslaugų, alaus, tabako gaminių, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, spirituotų gėrimų, mėsos, duonos ir grūdų produktų, kavos, arbatos ir kakavos, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei elektros, automobilių, degalų ir tepalų kainų sumažėjimas.
Rugpjūtį, palyginti su liepa, transporto prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,7 proc. Būsto apstatymo, namų apyvokos įrangos ir kasdienės būsto priežiūros prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 1,4 proc. Dėl sezoninių nuolaidų drabužių ir avalynės kainos sumažėjo 1,2 proc.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc. Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos beveik nepasikeitė.
